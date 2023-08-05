أطباء يحذرون من مضاعفات النوم تحت مكيفات الهواء

روماتيزم وحساسية وآلام مفاصل مزمنة

تشتغل المكيفات الهوائية عبر كثير من المنازل، طيلة 24 ساعة كاملة أي دون توقف، خاصة في ظل موجة الحر التي تعرفها البلاد، بل ينام البعض تحت المكيف مباشرة، فزيادة على توقع ارتفاع فواتير الكهرباء المقبلة، يحذر الأطباء من خطورة التعرض المباشر لهواء المكيفات البارد على الجسم، الذي يتسبب في أمراض مختلفة.

سجلت الجزائر، منذ دخول شهر جويلية المنصرم، ذروات استهلاكا للكهرباء، كانت قياسية وغير مسبوقة، وذلك بسبب الاستعمال المفرط لمختلف أجهزة التكييف والتبريد، فكثير من العائلات كانت تترك المكيفات الهوائية مشتغلة طيلة اليوم، بحثا عن الانتعاش، وهو ما سيجعل فاتورة استهلاك الكهرباء “غير مسبوقة” بدورها لهذه الفترة. وهو ما يتوقعه المواطنون، الذين تنتظرهم مصاريف تمضية العطلة الصيفية، ثم لوازم الدخول المدرسي، وفاتورة كهرباء مرتفعة.

أما خطر المكيفات الهوائية الأكبر، فيتعلق بمخاطر النوم وحتى الجلوس تحتها مباشرة.

آلام مبرحة في الرجلين بسبب المكيف

“صونيا”، سيدة متزوجة من العاصمة، تؤكد أن نومها تحت المكيف طيلة شهر جويلية، تسبب لها في آلام مبرحة بكامل الرجلين وحتى أعلى الفخذ، ما جعلها “شبه معاقة” وتصعد إلى شقتها في الطابق الخامس بصعوبة بالغة.

ولم يعرف الأطباء سبب مرضها، خاصة أن الأشعة التصويرية كانت تظهر رجليها سليمتين من أي مرض، إلى أن تمكن طبيب أعصاب من تحديد السبب، المتمثل في نومها تحت جهاز التكييف مباشرة ولمدة طويلة.

وبالفعل، بمجرد ابتعاد محدثتنا عن المكيف، زال الألم تدريجيا، وحذرها الطبيب من هذا السلوك الذي قد يتسبب لها في تلف في الأعصاب وروماتيزم العظام المزمن، على المدى الطويل. وكشف لها معالجته لحالات خطيرة جدا، تسبب فيها جهاز التبريد.

جفاف العين والتهاب الحلق

وبدوره، حذر المختص في أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، حسان بن نوي، من ظاهرة بقاء أشخاص ليلا ونهارا تحت جهاز التكييف، بل ينام كثيرون ويصحون تحت المكيف، وكشف المختص في تصريح لـ” الشروق”، أن أخطر الفترات، تكون عند النوم تحت جهاز التبريد، أو مقابله، لأن هذا السلوك يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، لجميع الفئات، من أطفال وكبار سن، وقال بأن التَّعرض المباشر للمكيف في أثناء النوم، يتسبب في آلام في المفاصل والعظام، قد تكون شديدة جدا أحيانا، كما يصيب الشخص بحساسية ومشاكل في الجهاز التَّنفسي ويتسبب في صداع مستمر، ومن المخاطر الصحية لجهاز التكييف، حدوث التهاب في الحلق واللَّوزتين، زيادة على مرض جفاف العين، الذي يؤدي إلى احمرار وتورم وألم وحكة في العين.

وينصح المختص بالاستعمال العقلاني لأجهزة التكييف، والابتعاد عنها قدر الإمكان، أو تركيبها في أماكن تكون بعيدة عن التعرض المباشر لأفراد المنزل.