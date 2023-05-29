أطباء يحذرون من مواد مسرطنة في مواد التجميل

ماركات عالمية تحتوي مادة الرصاص الخطيرة

تفضّل كثير من النساء، اقتناء أدوات تجميل من ماركات معروفة، مهما غلا ثمنها، ومُبرّرهنّ، أنّ الشركات العالمية تستعمل في منتجاتها مواد طبيعية وغير مُضرّة بالصحة، والمفاجأة التي كشفتها دراسة علمية حديثة، أنّ ما نسبته 66 بالمائة من أحمر الشفاه الذي تستعمله النساء، تحتوي على مادة الرصاص الخطيرة.

وقال المختصّ في الصحّة العمومية، عبد الرحمان توايمية لـ ” الشروق”، بأن كثيرا من الأدوات المستعملة للزينة والتجميل، تحتوي مواد كيميائية خطيرة، قد لا يعلن عنها مصنعوها، وهو ما وجب الحذر منه.

وأشار إلى أن آخر دراسة علمية، كشفت أن 66 بالمائة من أحمر الشفاه، المستعمل بكثرة من النساء، يحتوي مادّة الرصاص (le plomb). وذلك، استنادا إلى تجارب قام بها باحثون، اكتشفوا أيضا، أنه كلما كان أحمر الشفاه غالي الثمن، زادت احتمالية وجود الرصاص فيه، والمفاجأة بحسبه، أن أكبر نسبة من الرصاص تم إيجادها في ماركتين عالميتين معروفتين في الماكياج.

وأضاف توايمية: “يعتبر neurotoxique الموجود في كثير من مواد التجميل، خطيرا، لاستهدافه الجهاز العصبي للشخص، وهو ما يجعله ممنوعا منعاً باتا على الأطفال أقل من 6 سنوات والنساء الحوامل، لأنه قد تكون له تأثيرات صحية على الجنين. ومن الأعراض الصحية على الشخص، التي يمكن أن تسببها هذه المادة أيضا، بحسب محدثنا، التعب والأرق، والنسيان، وآلام بالرأس. “وفوق كل هذا، هي مصنفة ضمن المواد التي بإمكانها التسبب في السرطان”.