أطباء يستأصلون ورما يزن 45 كلغ من بطن امرأة برازيلية (صور)

قام فريق من الأطباء البرازيليين باستئصال ورم كبير الحجم من بطن امرأة خلال عملية جراحية طارئة استغرقت ساعتين.

وكانت المريضة البالغة من العمر 45 عاما تعيش مع الورم لمدة 5 سنوات، وفقًا للدكتور المشرف على العملية الذي كشف عن صور الورم على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

استغرق الأطباء ساعتين لإزالة الكتلة التي يبلغ وزنها 100 رطل والتي كانت معلقة فوق الجزء الأوسط من المرأة، التي يبلغ طولها 4 أقدام وتسع بوصات وكانت تزن 330 رطلا وقت العملية، وفقا لصحيفة ” ديلي ميل” البريطانية.

ونقلت وكالة الأنباء البرازيلية عن الطبيب المشرف قوله إن الورم هو أكبر كتلة أجريت عليها عملية جراحية على الإطلاق.

وتم إدخال المريضة إلى مستشفى ساو خوسيه دو آفاي بريو دي جانيرو يوم الأربعاء بعد أن أبلغت عن صعوبات في التنفس بسبب الورم.

وشارك ما لا يقل عن 14 طبيبا في العملية الجراحية لإزالة الورم الذي يعتقد الأطباء أنه ربما يكون تطور من رحم المرأة، وسيستغرق الأمر حوالي ثلاثة أسابيع حتى يتعرفوا على نتائج الخزعة.