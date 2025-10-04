أطباء يشددون على تحويل الوقاية إلى روتين يومي

بعد تحذيرات عالمية من عودة كورونا..

مع دخول موسم الخريف، عاد الحديث عن فيروس كورونا عالميا، وهو ما أدخل البعض في حالة حيطة وحذر، في ظل انتشار فيروسات مختلفة مؤخرا. ولذلك ينصح الأطباء بالحيطة وتعزيز سبل الوقاية، حتى ولو كانت المخاوف بشأن كورونا مجرد إشاعات، فارتداء الكمامات والغسل المتواصل اليدين وتطبيق التباعد، تبقى إجراءات ضرورية في حياتنا اليومية، في ظل انتشار أمراض معدية كثيرة.

وبدورها حذرت الهيئات الصحية العالمية، من موجة جديدة من فيروس كورونا قد تتزامن مع انتشار فيروسات موسمية أخرى مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي، ورغم أنّ الوضع الصحي لا يشبه بدايات الجائحة في شدته، إلا أنّ الخبراء يؤكدون أنّ التهاون في الالتزام بالتدابير الوقائية مع ي فيروس محتمل، قد يؤدي إلى تفاقم الحالات، خصوصا وسط الفئات الهشة وكبار السن.

الدكتور عقبي: ضرورة التباعد وغسل الأيدي والتهوية..

وإن عودة الحديث عن كورونا ليست مدعاة للهلع بقدر ما هي دعوة للوعي والاحتياط، فالتجربة أثبتت أن الإجراءات الوقائية البسيطة يمكنها أن تحمي الفرد والمجتمع من تبعات صحية واقتصادية خطيرة. وبذلك تبقى الوقاية هي السلاح الأول في مواجهة كورونا وكل الفيروسات الموسمية.

وفي الموضوع، يقول المختص في الأمراض الصدرية والتنفسية، نافع عقبي في تصريح لـ” الشروق”، إن فيروس كورونا بمختلف متحوراته موجود في العام ومنذ القدم، الفرق فقط في خطورة متحور عن آخر واختلاف التسميات، فأحيانا فيروس تنفسي عادي قد يكون قويا وقاتلا، وخصوصا على الفئات الهشة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، على حد قوله.

ومع ذلك يقول المختص، بأن البروتوكول أو الإجراءات المتبعة، خلال جائحة كورونا الماضية “هي إجراءات روتينية وطبيعية، ولابد من كل شخص القيام بها حتى مع غياب الجائحات المرضية” على حد قوله.

الماء والرياضة والنوم الكافي

ولذلك، فالعودة، حسبه، إلى بعض الإجراءات البسيطة والفعالة التي أثبتت فعاليتها منذ ظهور وباء كورونا، ضرورية، ومنها غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو استعمال المعقم الكحولي، ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة مثل وسائل النقل والمستشفيات.

زيادة على تهوية المنازل والأماكن العامة لتقليل تركيز أي فيروس في الهواء.

ويشدد نافع عقبي، على أهمية الحفاظ على التباعد قدر الإمكان في الفضاءات المكتظة، وداخل المستشفيات وعندي زيارة المرضى في البيوت.

ليختم محدثنا، قائلا بأن الوقاية من الفيروسات عامة، ولا يقتصر الخطر على كورونا فحسب، إذ ينتشر في مثل هذه الفصول عدد من الفيروسات الأخرى، وللوقاية منها، ننصح باتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات لتقوية المناعة. ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز نشاط الجهاز المناعي،النوم الكافي وتجنب السهر المفرط، مع شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم. إضافة إلى استخدام المناديل عند العطس أو السعال والتخلص منها بطريقة آمنة.