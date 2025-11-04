أطباء ينصحون بالرضاعة الطبيعية لحماية النساء من الأمراض!

تساهم في الوقاية من سرطان الثدي والأمراض المزمنة

ينصح أطباء بالعودة إلى الرضاعة الطبيعية لما فيها من فوائد كبيرة للأم والطفل، كما أنها تعتبر حماية ضد الأمراض المزمنة التي أصبحت تهدد صحة النساء في السنوات الأخيرة، فهي تحمي من أمراض خطيرة مثل سرطان الثدي والمبيض وأمراض القلب والشرايين، حيث تشير الدراسات أنها تساعد على تنظيم الهرمونات المسببة لنمو الخلايا السرطانية، ومقابل ذلك تراجعت الكثير من النساء عن إتباع نظام الرضاعة الطبيعية بعد الولادة، والاستعانة بالحليب الصناعي لأسباب مختلفة، كما أن معظمهن يجهلن فوائدها الصحية.

وفي الموضوع كشفت الدكتورة أمينة عباس طبيبة بمصلحة طب النساء والتوليد على مستوى المؤسسة الاستشفائية حسن بادي “بلفور” لـ”الشروق”، أن النساء اللواتي يفضلن الرضاعة الطبيعية بعد الولادة يكن أقل عرضة للإصابة بمختلف الأمراض المزمنة والمناعية على حد قولها، مشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية يمكن ان تساهم في ضبط التوازن الهرموني داخل جسم المرأة، كما أن عملية الإرضاع بانتظام تحفز تجدد الخلايا السليمة، وأضافت عباس أن الدراسات الحديثة أثبتت أن النساء اللواتي يرضعن أطفالهن لأكثر من سنة كاملة تقل لديهن نسب الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 30 بالمائة، كما أنهن أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب مستقبلا، حيث تقلل من نسبة هرمون الإستروجين الذي يعتبر من العوامل المحفزة لنمو الخلايا السرطانية في أنسجة الثدي.

وفي سياق متصل، أشارت المتحدثة إلى أن حليب الأم يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الطفل لنموه وتطوره بشكل سليم، وتقوية جهازه المناعي، مضيفة أن الرضاعة الطبيعية تعمل أيضا على تحسين النمو العصبي والقدرات العقلية للطفل، كما أن العناصر الغذائية الموجودة في حليب الأم تساعد على التطور الصحي للدماغ والعينين، إلى جانب ذلك تعتبر الرضاعة الطبيعية نظام متكامل من الفوائد الصحية والتربوية والنفسية التي تساهم في حماية صحة الطفل والأم معا وهو ما أثبتته الأبحاث العلمية حسب ذات المتحدثة.