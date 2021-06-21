أطباء ينصحون مترشحي البكالوريا بتفادي الأكل السريع

قد تسبب لهم تسممات غذائية تحرمهم من الإمتحان

خياطي: على الأولياء توفير الوجبات لأبنائهم الممتحنين

الحماية المدنية تسجل 16 تدخلا في مراكز الامتحان

“يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان”.. مقولة تتبادر إلى الأذهان مع كل امتحان رسمي، وقد تكون مرفقة بشيء من التوتر والقلق، ويصبح الممتحن تحت رحمة متغيرات فجائية تلف جسده وعقله، فطلبة امتحان البكالوريا، الكثير منهم يعيشون هذا الإحساس، فتصبح حتى الوجبة الغذائية محل وجع وآلام، سيما إذا كانت غير مناسبة وتزيد من الأمعاء المضطربة اضطرابا.

ومع انطلاق امتحانات البكالوريا، بدأت خلايا الحماية المدنية عبر الولايات في حالة تأهب للتدخل في أي لحظة في مراكز الامتحان وإسعاف الطلبة الذين قد يتعرضون لوعكة صحية جراء اضطراب نفسي مصحوب بأسباب أخرى مثل التسمم الغذائي أو الأوجاع البطنية، والدوخة.

وفي هذا الصدد، أكد الملازم خالد بن خلف الله، المكلف بالاتصال لدى مديرية الحماية المدنية للعاصمة، أن تدخلات مصالحه أيام الامتحان حاضرة، مثل سنوات ماضية، وقد تم تسجيل 16 تدخلا في اليوم الأول، في مراكز امتحان البكالوريا بالعاصمة، أغلبها تخص تعقيدات صحية أو دوخة تتعلق بالمراقبين والحراس، ولكن على مستوى الولايات الأخرى حسبه هناك تدخلات تتعلق بالممتحنين.

وفي ذات السياق، حذر البروفسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث “فورام”، التلاميذ الذين يمتحنون للنيل شهادة البكالوريا، من تناول الوجبات السريعة، خاصة أن الكثير من أصحاب محلات “الفاست فود”، يستغلون الفرصة للربح دون مراعاة جوانب قد تتعلق بالنظافة والوجبات المناسبة للظرف.

وقال خياطي إن أحسن وجبة يتناولها الممتحن في البكالوريا صباحا هو حبات من التمر أو حبة من الفاكهة مع شرب الماء، وتفادي المواد الغذائية المعلبة، أو الدسمة، أو المحفوظة، والمقليات، والعجائن، والإكثار من الحلويات.

وينصح البروفسور مصطفى خياطي، بتفادي الإكثار من الأكل، كما يرى أن قيام بعض العائلات بانتظار أبنائهم أمام مراكز الامتحان وتقديم لهم الأكل شيء جيد ومحبب لأن شباب اليوم لا يستطيعون الصبر على الوجبات السريعة، وخاصة أنهم مراهقون ويجوعون بسرعة.

ومن جهته، قال حسان منوار، رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، إن الامتحانات الرسمية، تضع التلميذ في خانة خطر التسممات الغذائية، وإن على المؤسسات التي يمتحن فيها طلبة البكالوريا هذه الأيام، أن توفر كل الظروف لتفادي أي قلق أو دوخة أو تسمم غذائي يعطل الطالب عن الإجابة الجيدة او عن الاستمرار في الامتحان.

ودعا كل مركز امتحان عبر القطر الوطني، يكون بعيدا عن بعض المرشحين للبكالوريا، إلى توفير وجبات غذائية مناسبة وهذا لتفادي ذهاب التلميذ إلى محلات الـ “فاست فود”.