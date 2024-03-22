أطبّاء وحماية المُستهلك يُحذّرون من مخاطر “الشّيشة”

أصحاب مقاه يوفرونها للزبائن في رمضان

يكثر استخدام “الشّيشة” في المقاهي وحتّى المنازل خلال شهر رمضان، ورغم أنها عادة مشرقية، تغلغلت في مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة مع دخول سوريين ومصريين وأردنيين.. وباتت سلوكا لا يستغني عنه كثير من الجزائريين خلال السهرات الرمضانية، ولأن ” الشيشة” نوع من التبغ، فأخطارها عديدة، وهو ما يُحذّر منه الأطباء ومنظمات حماية المستهلك.

بات استخدام الشّيشة من العادات المُنتشرة في الجزائر، وخصوصا خلال شهر رمضان الفضيل، فالعديد من رواد المقاهي عبر الوطن لا يستغنون باحثين عن وسيلة ترفيه عن النفس، على حد اعتقادهم.

واستخدام الشيشة، يتمّ عبر حرق ما يُعرف بـ “المعسّل” الذي يوضع في رأس الأرجيلة بجمرات مُلتهبة، ويسحب مستخدمها الدّخان الناتج عن الحرق بخرطوم الأرجيلة.

ويشتكي كثير من روّاد المقاهي وصالونات الشاي، من الإزعاج الذي يتسبّب فيه مستخدمو “الأرجيلة”، فدُخانها ينتشر عبر كامل المكان مُتسبّبا في مضاعفات صحية لمرضى الرّبو والحساسية. والغريب، هو السماح بتدخين الشيشة في مكان مغلق، بينما يُمنع إشعال سيجارة في المكان نفسه، رغم أن كليهما تبغٌ.

“مجيد”، شاب من ولاية القليعة، كان يتردّد ومنذ سنوات على أحد المقاهي رفقة أصدقائه، لكنهم توقفوا عن ذلك مؤخرا، بسبب ما اعتبروه إزعاجا من مدخّني “الشيشة”، بعدما وفّرها صاحب المقهى بالمكان.

خطرها مضاعف بـ 40 مرة مقارنة بالسيجارة

ولـ”الشّيشة” مخاطر عديدة على الجسم، باعتبارها أحد أنواع التبغ. وفي هذا الشّأن، اعتبر المُختصّ في الأمراض الصّدرية والتنفسية، عبد الكريم زواوي، لـ ” الشروق”، أنّ الخطأ الذي يرتكبه مُستخدو “الشيشة”، هو اعتقادهم أن جلسة “تشييش” واحدة في الأسبوع لن تضرّهم مقارنة بالاستنشاق اليومي للسجائر”، وهذا أكبر خطأ، لأن استخدام الشيشة مرة أو مرتين في الأسبوع ولمدة ساعة واحدة فقط، يُعادل استنشاق 50 سيجارة في تلك الجلسة. والسيجارة الواحدة تحتوي على 4 آلاف مادّة سامّة..! كما أنه في حالة دخّن شخص الشيشة لمدّة ساعة إلا ربعا في اليوم الواحد، يكون قد استنشق 0.50 لتر من الدخان، على حدّ قوله.

وبالتالي، فخطر استعمال الشيشة، بحسب المختص، هو “مضاعف بـ 40 مرة عن خطر السيجارة.. فإذا كانت السيجارة تحتوي على 1 غرام نيكوتين فالشيشة تحتوي على 40 غراما”. وعليه، فالأمراض التي تسببها الشيشة أكثر خطورة من أضرار الاستنشاق اليومي للسّيجارة، ومنها أمراض القلب والسرطانات وأمراض الكلى والجهاز التناسلي، وانخفاض القدرة على التّنفس.

مُستنشق دُخانها يتأثر أكثر من مُستعملها

والأكثر خطورة، بحسب المُتحدّث، أن الجالس بالقرب من أشخاص “يُشيّشون” يتعرّض لمخاطر صحّية أكثر من مستعملها، موضحا: “المُستنشق يقوم بفلترة الدّخان الذي يدخل إلى رئتيه، فيُخرِج دخانا أكثر سُمّيّة يستنشقه المتواجدون في المكان”.

والمرأة التي تجلس بقرب زوج يستنشق الشيشة، ينقص من عمرها 10 سنوات كاملة، لكونها معرّضة للإصابة بأمراض عديدة وفي وقت أبكر. والخطر على المرأة الحامل هو ولادة جنين يحمل أمراضا وبوزن منخفض.

تسبّب الإدمان السريع وتنقل وتسبب السرطان

ومن جهتها، تحذر منظمة “حمايتك” من خطر استعمال الشيشة في المقاهي، التي تزداد خلال شهر رمضان الفضيل، مُستدلة بما كشفته دراسات حديثة حول مخاطر استعمال الشيشة، ومن أهمها احتواؤها على مادة أوّل أكسيد الكربون بنسبة عالية، التي تدخل إلى جسم الإنسان، وتحلّ محلّ الأكسجين الموجود في خلايا الدّم الحمراء، وبالتالي، يصبح الجسم غير قادر على إيصال الأكسجين إلى كافّة أعضاء الجسم الحيوية، ومع مرور الوقت، سيؤدي إلى تلفها بشكلٍ تدريجيّ، واحتواؤها على كمّيّات كبيرة من النيكوتين ومواد خطيرة، مثل القطران، وأول أكسيد الكربون والرصاص، والكوبالت، والعديد من المواد الكيميائية.

و”الأرجيلة”، بحسب منظمة إرشاد المستهلك، تسبب الإدمان السّريع لاحتوائها على كميات كبيرة من النيكوتين، تتسبب في إفراز مادة الدوبامين بالجسم، المرتبطة بإحداث شعور المتعة لدى مستنشقها، فيُدمن عليها.

وتبقى أكبر أضرارها، بحسب منظمة “حمايتك” تسببها في انتقال الأمراض المعدية، مثل مرض السل، الالتهاب الرئويّ، والهربس، وتسبّب سرطان الفم والشفة، وتفقد نضارة البشرة وحيويتها.