أطبّاء يحذّرون من شراء الكراريس التي تحتوي على الفثالات

تسبب أضرارا صحّية بليغة

حذّر العديد من أطباء الصّحة العمومية عبر صفحتهم في الفايسبوك، الأولياء، من شراء المجلدات والكراريس وحتى الكناشات التي تحتوي على حلقات ربط مصنوعة من الفثالات لأبنائهم، ودعوا إلى توعية التلاميذ للابتعاد عن شرائها لأنها تسبب لهم العديد من الأمراض على غرار الحساسية خاصة بالنسبة لتلاميذ الابتدائي الذين يضعون في العادة أيديهم في أفواههم بعد الإمساك بهذه الفثالات، الأمر الذي قد ينجم عنه العديد من الأضرار على غرار ابتلاع الميكروبات المتواجدة فيها، ما يؤدي إلى إصابة التلاميذ بالتهابات سواء على مستوى اللسان أم الحلق، وقد ينجر عن ذلك الإصابة بالتهابات في المعدة وكذا في الأمعاء الدقيقة والغليظة، ومن الممكن ألا تظهر أعراضها إلا بعد مرور فترة من الزمن.

من جهتها، وجهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، هي الأخرى عبر صفحتها الفايسبوكية تحذيرا من الأمر، وأوصت باختيار المجلدات والكراريس التي تحتوي على حلقات ربط مصنوعة من مواد آمنة على غرار الخشب أو البلاستيك الآمن، والتأكد من الأمر عن طريق البحث عن الرموز المدونة في تلك المدونات وتجنب أي منتج متعلق بالأدوات المدرسية يحتوي على الرقم 3 أو الحرف V.