أطراف تتحرك لإعادة “بابا” من أجل رئاسة مولودية وهران

الجمعية العامة للنادي الهاوي تؤجل لإشعار غير معلوم

أكدت عديد المصادر بأن هناك مساع لعودة بلحاج أحمد المدعو “بابا” لقيادة مجلس إدارة مولودية وهران، ووفقا لنفس المصدر، فإن ذات الجهات التي لها تأثير عال على أهم وأبرز القرارات المتخذة في القلعة الحمراء، أصبحت ترى بأن بابا يعتبر رجل المرحلة المقبلة، والوحيد الذي يحوز على جميع الإمكانيات التي تؤهله للقضاء على مختلف المشاكل التي تشمل الجوانب الإدارية والتسييرية والمالية التي تواجه النادي في آخر سنتين.

ومهما يكن، فإن صاحب الأغلبية في أسهم الشركة الرياضية لمولودية وهران بلحاج أحمد، كان ينوي الصائفة المنصرمة التقدم لرئاسة النادي وخوض تجربة ثانية بعد أولى دامت 5 سنوات كاملة، إلا أنه تراجع في آخر لحظة بعدما انفجرت فاتورة الديون على مستوى لجنة فض النزاعات لما يزيد عن 32 مليار سنتيم، وما قد يشجع بابا على العودة هي علاقة الاحترام الكبيرة التي بينه وبين والي ولاية وهران السعيد سعيود، إذ خلافا لما يشاع من هنا وهناك أن علاقة الرجلين متوترة، فإن هذه الأخبار لا يمكن تصنيفها سوى في دائرة الإشاعات، بيد أن بابا سبق له في أكثر من مناسبة وأن تحدث مع السيد الوالي بخصوص الوضع الراهن في الأمسيو دعم ورقة بلحاج كي يكون على رأس المجلس الإداري، وهو الذي ركز في آخر تصريحاته بأنه هناك قرارات حازمة سيتم اتخاذها.

وذكر مقربون من عضو مجلس الإدارة بابا بأن الأطراف الساعية لعودته والتي زارته بمركبه السياحي قبل 10 أيام من الآن لا تزال تنتظر ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة، ولن يتخذ قراره النهائي بشأن عودته لسدة الحكم إلا بعد نهاية مرحلة الذهاب، موضحا لهم بأنه لن يتسرع في مسألة كهذه ويريد أخذ كامل وقته، ومن جهتها فإن جماهير مولودية وهران لن تعجبها بكل الأحوال الأخبار التي تتحدث عن عودة وشيكة أو مرتقبة لبابا ، وهي التي تناضل وتكافح حاليا من أجل إرغام وإجبار الرئيس جباري وجميع أعضاء المجلس الإداري وكل المساهمين على الرحيل وبيعهم أسهمهم، حتى يفسحوا المجال لقدوم شركة وطنية، فالحمراوة يرون بأنه ما دام جباري على رأس الفريق، أو يخلفه مستقبلا بابا أو أي شخص آخر فما هي سوى لعبة بين أيديهم لإبعاد استفادة النادي من شركة وطنية، ويشدد الأنصار في كل مناسبة على ضرورة رحيل الجميع وإن اقتضى الأمر حل الشركة الرياضية المفلسة أصلا.

من جهة أخرى، كان مرتقبا أن تنعقد يوم السبت المقبل الموافق لـ 22 أكتوبر الجاري الجمعية العامة العادية للنادي الهاوي لمولودية وهران، إلا أنه تم في آخر لحظة إرجاء هذه الأشغال لأجل غير مسمى، والسبب في ذلك يعود حسب توضيحات بعض من مسؤولي مديرية الشباب والرياضة، لعدم جاهزية التقارير المالية، بحيث يكون رئيس النادي الهاوي شمس الدين بن سنوسي قد طلب مهلة إضافية حتى يتسنى له إعدادها، ومن تم يكون بمقدوره تنظيم الجمعية العامة وعرض حصيلته على الأعضاء.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن المهاجم بلايلي نعيمي صاحب 21 ربيعا وهو شقيق الدولي ولاعب أجاكسيو الفرنسي يوسف بلايلي وقع على عقد لفائدة آمال الفريق عشية الخميس الماضي، وتم تأهيله بصفة رسمية وسيكون بالتالي معنيا بالمشاركة في المباراة المقبلة أمام هلال شلغوم العيد.