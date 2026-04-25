أطراف تسعى لإقناع بن بوط بالعدول عن قرار الاعتزال والعودة إلى “الخضر”

برارمة ونغيز أُعجبا ببوحلفاية وشعّال... وسيُعاينان غايا مرباح في وهران

قالت مصادر “الشروق”، إن حارس شباب بلوزداد، فريد شعّال، سيكون الأقرب لافتكاك مكانة في حراسة مرمى المنتخب الوطني، تحسّبا لنهائيات كأس العالم المُقبلة المقرّرة في كندا والمكسيك والولايات المتّحدة الأمريكية، وذلك بعدما دوّن ثُنائي الطّاقم الفنّي عز الدين برارمة مدرّب حرّاس مرمى “الخضر”، وكذا نبيل نغيز، مساعد فلاديمير بيتكوفيتش، تقريرًا إيجابياً مُفصّلاً في صالح الحارس شعّال، وذلك عقب معاينته في مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية بين شباب بلوزداد وشباب قسنطينة، التي جرت الجمعة على ملعب “محمد حملاوي” في قسنطينة.

ومعلومٌ أنّ مدرّب المنتخب الوطني، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، كان قد شرع في الأيّام القليلة الماضية في رحلة “الاستنجاد” بحارسي مرمى تحسّبًا للمونديال القادم، عقب إصابة الحارسين أنطوني ماندريا ومالفين ماستين، الأمر الذي جعل الثُنائي خارج مخططات بيتكوفيتش قبل خوض العُرس الكروي العالمي، خصوصًا وأنّه كان قد فصل بشكل نهائي في منصب حارس المرمى خلال تربّص شهر مارس الأخير.

كما عاين برارمة ونغيز أيضاً حارس شباب قسنطينة زكرياء بوحلفايا خلال مواجهة فريقه الأخيرة ضدّ شباب بلوزداد في المربّع الذهبي من “السيّدة” الكأس، علماً أنّ بوحلفايا يتواجد منذ مُدّة طويلة في القائمة الموسّعة للمنتخب الوطني، التي ستكون تحت تصرّف التقني السويسري متى احتاج إليها.

وأضافت ذات المصادر، أنّ برارمة ونغيز دوّنا تقريرًا في صالح الثُّنائي شعّال وبوحلفايا، بعد أن نالا إعجابهما فنيًا وبدنيًا، فضلاً عن إظهار جاهزيتهما النفسية لتولّي المأمورية في حال قرّر الطّاقم الفنّي للمنتخب وضعهما ضمن التعداد المسافر إلى أمريكا لخوض المونديال المقبل.

كما أكّدت ذات المصادر أنّ برارمة ونغيز سيكونان حاضرين هذا الأربعاء في ملعب “ميلود هدفي” في وهران، بمناسبة اللّقاء المتأخّر عن الجولة 19 بين مولودية وهران وشبيبة القبائل، وذلك لمُعاينة حارس الشبيبة غايا مرباح، ومن ثمّة الوقوف على مدى جاهزيته وقُدرته ليكون حارسًا ثانيًا في تعداد المنتخب الوطني في المونديال المقبل، في وقت تعملُ بعض الأطراف على إقناع حارس اتّحاد العاصمة أسامة بن بوط بالعدول عن قرار الاعتزال، ومن ثمّة العودة إلى المنتخب الوطني الذي يحتاج إليه في الظرف الحالي، خصوصًا وأنّ الحارس بن بوط سيكون معنيًا بنهائي كأس الاتّحاد الإفريقي ضدّ الزمالك المصري وكأس الجزائر أمام شباب بلوزداد شهر ماي القادم، وهو ما يُرشّحه ليكون ضمن تعداد المنتخب الوطني في حال قرّر بن بوط تغليب مصلحة المنتخب الوطني.