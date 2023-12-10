أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. طبيب روسي يحذّر

حذّر طبيب روسي شهير من بعض تناول بعض الأطعمة التي تزيد حسبه من خطر الإصابة بداء السرطان، الذي يعرف انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة.

وقال الدكتور سيرغي فيالوف أخصائي أمراض الباطنية والكبد، إن ارتفاع نسبة الدهون في النظام الغذائي اليومي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، حسبما أورد موقع روسيا اليوم نقلا عن نوفوسيتي.

وأشار فيالوف، إلى أن الكحول والأطعمة الغنية بالدهون هي السبب الرئيسي لتطور مشكلات في البنكرياس بقوله: “تحدث 85 بالمئة من حالات التهاب البنكرياس لسببين: الإفراط في تناول الكحول وضعف إفراز الصفراء وأداء قنوات الصفراء. وهناك سبب إضافي هو ارتفاع نسبة الأطعمة الدهنية في النظام الغذائي”.

وأكد فيالوف أنه “إذا شعر الشخص بألم في منطقة البنكرياس، فهناك محاولتان لوقف المرض: تغيير نمط حياته وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب، أو الخضوع لعملية جراحية”، موضحا أن السمنة وارتفاع نسبة الدهون في النظام الغذائي يؤثران سلبا في الصحة، ما يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان بما فيها سرطان البنكرياس.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتحليل العلماء لديناميكيات الوفيات الناجمة عن السرطان لأسباب يمكن التخلص منها، اتضح أن معظم الوفيات الناجمة عن الأورام الخبيثة المرتبطة بالتدخين والكحول والسمنة وفيروس الورم الحليمي البشري قضت عام 2020 على حياة 1.3 مليون شخص.

في ذات السياق يحذر أخصائيو التغذية العلاجية من:

الزيوت المهدرجة

هدرجة الزيوت، هي عملية يتم من خلالها تحويل الدهون السائلة الموجودة في النباتات والأطعمة إلى دهون صلبة، بواسطة الهيدروجين، وهذه العملية تغير من تركيبة الزيت وتكسبه مواد كيميائية، تزيد من فرص الإصابة بالأورام السرطانية.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكريات، التي تؤثر على إفراز البنكرياس للإنسولين،ما يؤدي إلى الإصابة بالسكري، مع العلم أن الأورام الخبيثة تتخذ من السكر غذاءً لها، ما يزيد من فرص الإصابة بالسرطان، خاصةً سرطان البنكرياس.

الخضراوات والفواكه غير النظيفة

عدم الاهتمام بنظافة الخضروات والفواكه وتناولها دون غسلها بالماء الجاري، يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، لأن الأسطح الخارجية للخضروات والفاكهة تتراكم عليها المبيدات الحشرية، التي تحتوي على مواد كيميائية تزيد من فرص تكون الأورام الخبيثة بالجسم.

اللحوم المشوية

شوي اللحم مباشرة على اللهب، من الممارسات الخاطئة التي يتخذها البعض لطهي اللحم، لأن هذه الطريقة تكسب اللحوم مادة تسمى “هيترسيكلينج أمين”، تزيد من فرص الإصابة بالأورام السرطانية.

اللحوم المصنعة

المواد الحافظة التي تضاف إلى اللحوم المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، وأخطرها نترات الصوديوم، التي تزيد من فرص الإصابة بالسرطان، هذا بخلاف إلى طريقة تخزينها التي تفقدها قيمتها الغذائية.

ويعتبر السرطان من أخطر الأمراض انتشارًا حول العالم، لكن يمكن تقليل خطر الإصابة به حسب خبراء، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، يتضمن مجموعة محددة من الأطعمة.

1- أطعمة غنية بفيتامين أ: مثل الجزر وقرع العسل والمانجو.

2- أطعمة غنية بفيتامين سي: مثل الليمون والبرتقال والجوافة والفراولة وفلفل الألوان.

3- أطعمة غنية بفيتامين هـ: مثل المكسرات وزيت الزيتون.