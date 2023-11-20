أطعمة وأدوية ممنوعة على الحوامل

تتسبب في إجهاض الجنين بالأشهر الأولى

تتعرّض كثير من النساء الحوامل إلى الإجهاض، خصوصا في الأشهر الأولى، وهن لا يدرين أن سبب ذلك هو أغذية وأدوية تناولنها في أثناء الحمل، سبّبت مخاطر لصحة الجنين. فعلى النساء الحوامل بحسب المختصين استفسار أطبائهن عن الأكل الصحي المناسب لهن، وما يجب تجنبه.

وتلجأ كثير من النساء في الأشهر الأولى للحمل إلى تناول الطعام وبإفراط، مبرّرات الأمر بأن الجنين بحاجة إلى كمية غذاء أكبر لنموه، فلا يميزن بين المفيد لهن والضار، والنّتيجة حصول إجهاض مبكر أو تعقيدات لاستمرار الحمل.

وفي هذا الشأن، ينصح الطبيب العام عبد الرحمان توايمية الحوامل، بتجنب المأكولات البحرية عالية الزئبق، فرغم أن هذه المأكولات البحرية مصدر ممتاز للبروتين ولتوفير أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساهم في تعزيز نمو دماغ الجنين وعينيه، ولكن بعض أنواع الأسماك، بما فيها الأنواع القشرية والتونة والأسماك التي يتم تناولها نيئة دون طبخ، تحتوي على مستويات زئبق مرتفعة لدرجة قد تكون خطيرة، وتؤثر على نمو الجهاز العصبي للطفل.

ويؤكد محدثنا، أن الأطعمة المصنعة والمعلبة ممنوعة على الحوامل، لاحتوائها على المواد الحافظة ونسب عالية من السكر والملح وهي غير مغذية، وبعضها يحتوي على أنواع معينة من البكتيريا والتي قد تسبب ضرراً للجنين، زيادة على منتجات الألبان غير المبسترة، وأيضا اللحوم والدواجن غير المطبوخة جيداً، ووجبات الشارع السريعة، تفاديا لتسمم غذائي. “ويفضل عدم تناول التمر في الشهور الأولى من الحمل، لأنه يزيد بدوره انقباضات الرحم وربما يؤدي إلى الإجهاض”.

ويضيف الدكتور عبد الرحمان توايمية أن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ مثل الكبدة مُضرة، لأنها تؤدي إلى تشوهات الجنين، وقال: “يُفضل في الأشهر الأولى للحمل تجنب تناول النقانق “المرقاز” والكبدة، وأي جبن سائل أو كريمي، لأن أغلب هذه المنتجات تحتوي على بكتيريا Listeria واذا أصابت المرأة الحامل تسبب نزلة معوية مع ظهور أعراض البرد، وممكن أن تسبب إجهاضا أو انتقال البكتيريا للطفل في 1/20,000 من حالات الحمل، وإذا انتقلت للطفل تسبب له التهاب السحايا meningite.”.

الكافيين يسبب مشاكل قلبية للجنين

وبخوص المشروبات، يضيف مصدرنا “ممنوع على الحوامل استهلاك المشروبات الغازية والكحولية، العصائر المصنعة والمعلبة، المشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشاي والنسكافيه، أن الكافيين يصل للجنين عبر المشيمة مما قد يسبب للطفل مشاكل بالقلب،ويجب اجتناب التوابل مثل القرفة، النعناع، الكروية، بسبب قدرتهم على تحفيزهم انقباض الرحم مما قد يؤدي للإجهاض أو الولادة المبكرة.”وبخصوص الأدوية الممنوع استخدامها في الحمل والتي قد تتسبب في تشوهات للجنين، وهذا بعد استشارة الطبيب المتابع للحمل، ومنها أدوية الكوليسترول، الأدوية التي تحتوي على فيتامين أ،مسكنات مثل الديكلوفيناك والإيبوبروفين والملينات، أدوية السيولة ومنع تجلط الدم مثل الوارفارين والأسبرين، إضافة إلى أدوية نزلات البرد والأنفلونزا، خصوصا في الثلاثة شهور الأولى من الحمل، وبعض المضادات الحيوية”.

وينضح توايمية الحوامل، بالاعتماد في غذائهن على منتجات الألبان المبسترة، الخضروات، وبروتينات اللحوم والدواجن والأسماك المطهية جيداً والخالية من الدهون، الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل السبانخ، الملفوف، الخس، الفاصوليا، والبازلاء، والبقوليات مثل العدس والفول والحمص، ويفضل حسبه تناول الأطعمة التي تحتوي على عنصر الحديد الموجود في الباذنجان والسبانخ، والتفاح.