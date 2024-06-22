أطعمة ومشروبات تقيك من ضربة الشمس

مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصاب الكثيرون بضربة الشمس عند آدائهم لأشغالهم اليومية أو ممارسة الرياضة وحتى الجلوس في أماكن ساخنة.

ولعل ضربة الشمس تكون لدى كبار السن والأطفال والحوامل بشكل أكبر، ولدى أولئك الذين يتعاطون نوع من الأدوية وغيرهم.

ما هي ضربة الشمس؟

تنتج ضربة الشمس عند التعرض لدرجات حرارة عالية فترات طويلة، سواء أثناء العمل، أو ممارسة الأنشطة البدنية، أو عند الجلوس في أماكن ذات حرارة عالية تصل إلى 40درجة مئوية ويعجز الجسم عن السيطرة وتبريد نفسه.

وإذا لم تعالج بصورة سريعة فقد تحدث مضاعفات صحية عديدة قد تسبب تلفاً للأعضاء الحيوية في الجسم، وربما تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، وفقا لموقع altibbi.com.

أعراض ضربة الشمس

وفقا لموقع مايو كلينيك فإن أعراض ضربة الشمس تتمثل في:

ـ تغيرات في الحالة العقلية أو السلوك، مثل التشوش أو الهياج أو تداخُل الكلام.

ـ سخونة الجلد أو جفافه، أو التعرق الشديد.

ـ غثيان وقيء.

ـ احمرار الجلد.

ـ زيادة سرعة نبضات القلب.

ـ سرعة التنفس.

ـ الصداع.

ـ الإغماء.

ـ نوبة تشنجية.

ـ غيبوبة.

خطر الإصابة بضربة الشمس

يمكن أن تؤدي بعض الأنشطة المجهدة إلى الإصابة بضربة الشمس لاسباب معينة:

العمر: حيث أن الجهاز العصبي المركزي هو المسؤول عن مراقبة والحفاظ على درجة الحرارة الداخلية الصحيحة، ففي جسم الأطفال لم يتشكل الجهاز العصبي المركزي كاملًا، كما أنه بمجرد تعدي عمر الـ65 عام، يبدأ الجهاز العصبي المركزي في التدهور، وبالتالي فإن الأطفال والكبار هم الأكثر عرضة لضربة الشمس.

الأدوية: بعض الأدوية ترفع احتمالية الإصابة بضربة الشمس، لأنها تتدخل في طريقة استجابة الجسم للحرارة، أو لأنها تحد من رطوبة الجسم، مثل؛ مضيقات الأوعية الدموية، وأدوية إدرار البول، والأدوية التي تخلص الجسم من الصوديوم والماء، كما أن مضادات الإكتئاب ومضادات الذهان يمكن أن تسهل الإصابة بضربة الشمس.

التعرض المفاجيء للشمس: من المرجح أن تحدث ضربة الشمس مع بداية الموجة الحارة أو عندما ترتفع الحرارة بدون سابق إنذار.

الحرمان من النوم: أيضًا قد يؤدي عدم النوم إلى زيادة احتمالية الإصابة بضربة الشمس.

الإصابة ببعض الأمراض: بعض الأمراض تزيد خطر الإصابة بضربة الشمس، مثل؛ أمراض القلب والرئة والسمنة والتهاب المعدة والأمعاء. حسب موقع webteb.

ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض ضربة الشمس؟

ـ تناول الكثير من المشروبات الباردة، والاستحمام البارد، وارتداء الملابس الخفيفة.

ـ نقل المصاب بسرعة إلى مكان بارد وخلع أكبر قدر ممكن من ملابسه الخارجية.

ـ الجلوس في وضع مريح ومدعوم.

ـ استخدام منشفة مبللة وباردة وسكب الماء البارد فوق الجسم باستمرار حتى تنخفض درجة حرارته إلى 37.5 درجة مئوية على الأقل (تقاس تحت الإبط). أثناء انتظار وصول المساعدة، راقب مستوى الإستجابة .

ـ في حال عدم إنخفاض الحرارة لابد من الاتصال بالطوارئ، وفقا لموقع arabic.rt.

أطعمة ومشروبات تخفض حرارة الجسم

البطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء تصل إلى 90%، بالإضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على الاحتفاظ ببرودته.

الخيار

يعد الخيار من أكثر الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من المياه، بالإضافة إلى أنه غني بالألياف التي تعمل على ترطيب الجسم في الطقس الحار.

البصل

يعمل على حماية الجسم من ضربات الشمس، كما أنه يحميك من الكثير من الأمراض التي يزداد نشاطها في الصيف.

الأفوكادو

تساعد الدهون الصحيةالموجودة فيه على امتصاص الفيتامينات بشكل أفضل.

الخضروات الورقية

تحتوي على نسبة عالية جدًا من الماء ومليئة بالعناصر الغذائية المختلفة، وتشمل: الخس والسبانخ والقرنبيط و والكرنب والبروكلي.

الحمضيات

يعد البرتقال والليمون الحامض، مصدرًا رائعًا للترطيب وفيتامين سي ، وكلاهما يعمل كدرع واقي ضد الطقس الحار.

الماء

شرب الماء هو أفضل طريقة للحفاظ على درجة حرارة الجسم وترطيبه، لذا ينصح الأطباء بشرب كمية منه يوميا تتراوح بين 2.7 إلى 3.7 لتر للحفاظ على برودة الجسم.

الحليب

يعتبر اللبن من المشروبات المنعشة، كما أنه يعمل على مواجهة العديد من مشاكل القناة الهضمية التي قد تحدث بسبب الطقس الحار، كما أن اللبن الرائب غني بالبروتين ويعمل على تبريد درجة حرارة الجسم، حسب موقع elconselto.com.

تجنب ساعات ذروة الحر

يوصى بعدم الخروج من المنزل المُكيَّف الى الحر المُشبع بالرطوبة في ساعات ذروة الحر. وليكن الوقت المناسب لتخطيط الأنشطة الخارجية (التسوق، المهام، التمارين الرياضية، اللقاءات الاجتماعية وما شابه) في ساعات الصباح الباكر أو في ساعات المساء، وفقا لموقعme .health.gov