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جواهر

أطعمته الخضروات والفواكه فقط.. المؤبد لأم نباتية تسببت في وفاة رضيعها

جواهر الشروق
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أطعمته الخضروات والفواكه فقط.. المؤبد لأم نباتية تسببت في وفاة رضيعها

قضت محكمة أمريكية بالسجن المؤبد في حق أم نباتية بتهمة القتل العمد بعد وفاة ابنها الرضيع الذي كانت تعتمد في غذائه على الفواكه والخضروات النيئة.

وأدانت هيئة المحلفين في فلوريدا، شيلا أوليري، 39 عاما، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، وإساءة معاملة الأطفال، والقتل العمد لطفل يبلغ من العمر 18 شهرا.

وقال ممثلو الادعاء، إن الطفل الرضيع كان يعاني من سوء التغذية الحاد، ووزنه لا يتعدى 17 رطلا عندما توفي.

وكشفت المرأة الأمريكية وزوجها للشرطة، أنهما أطعما أطفالهما نظاما غذائيا نباتيا صارما من الفاكهة والخضروات النيئةّ، وأن الطفل الصغير كان يرضع هو الآخر حليب الأم.

وأضافت الأم النيابة أنه بالإضافة إلى ابنها الصغير، عانى ثلاثة أطفال آخرين، يبلغون من العمر 3 و5 و11 سنة، من الإهمال الشديد وإساءة المعاملة.

خلال المحاكمة، أخبر المدعون هيئة المحلفين أن والدة الطفل”اختارت تجاهل صرخاته”، وفقا لصحيفة ” الاندبندنت” البريطانية.

وحُكم على شيلا أوليري بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، كما حُكم عليها بالسجن 30 عاما بتهمة إساءة معاملة الأطفال المشددة والسجن لمدة 30 عاما بتهمة القتل العمد لطفل صغير، وفقًا لما قاله مكتب المدعي العام للدولة في الدائرة القضائية العشرين في فلوريدا.

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