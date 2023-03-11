أطفالنا باتوا حقل تجارب للسحر والشعوذة والانتقام

دعا لعدم تهوين وتهويل الوخز بالإبر.. عرعار لـ"الشروق":

يوما بعد يوم تتزايد حالات التبليغ عن وخز الأطفال بالإبر أمام المصالح القضائية التي تعكف على متابعة الملف والتحقيق فيه، وتتعاظم مع كل هذه الحالات المبلغ عنها مخاوف الآباء والأطفال الذين يعيشون فزعا أحالنا إلى سيناريوهات الاختطاف التي عشناها في وقت سابق.

ويتساءل كثير من الجزائريين عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الحوادث الدخيلة على المجتمع وما إذا كانت دوافعها فعلا هي الشعوذة والسحر، أم أن في الأمر جوانب خفية ستكشف التحقيقات خيوطها، كما يستغرب الكثيرون بروز هذه الحوادث دفعة واحدة وفي مختلف المناطق… وفي هذا السياق، أكّد عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى”، في تصريح لجريدة الشروق، أنّ الحوادث المتفرقة التي يتعرض لها أطفال الجزائر في المدة الأخيرة تستوجب عدم الاستهانة بها والحذر واليقظة لحماية الأطفال من أشخاص يترصدون لهم، كما دعا في المقابل إلى عدم التهويل والمبالغة بشكل يضر بمصلحة الطفل ويدخله في حالة فزع وهلع.

وأوضح عرعار أنّ هذه الحوادث تبقى محصورة ولا ترقى لكونها ظاهرة، لذا يجب التعامل معها بواقعية، حسب المعطيات الرسمية المتوفرة وما ستسفر عنه تحقيقات الجهات القضائية.

ونفت شبكة ندى استقبال أي حالات لأطفال من ضحايا هذا النوع من الاعتداء إلى غاية الآن الذي يراد من خلاله حسب رئيس الشبكة الإضرار بأطفال الجزائر.

وربط عرعار هذه الاعتداءات بتنامي موجة الحقد والانتقام التي تأخذ منحنى تصاعديا، يتوجب الوقوف عنده مليا لإبعاد الأطفال من دائرة الخطر وصراعات الكبار، لافتا الانتباه إلى أنّ الطفل بات حقل تجارب للشعوذة والسحر والانتقام، وهو الضحية الأولى في مختلف النزاعات التي تحصل في المجتمع وبين الأفراد حتى في حالات الطلاق بين الآباء.