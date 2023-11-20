أطفال أفارقة يتنافسون لمسح زجاج السيارات

الظاهرة في انتشار واسع

انتشرت، في الآونة الأخيرة، ظاهرة مسح زجاج سيارات مستعملي الطريق من طرف الأطفال اللاجئين الأفارقة، ما أثار استياء السائقين من إقبال الأطفال على تنظيف مركباتهم دون أخذ إذن منهم، كما أن هذه الظاهرة تسببت في عرقلة حركة المرور وتعطيل قضاء حجات المواطنين، وهي ظاهرة جديدة وغير معروفة في المجتمع الجزائري على غرار بلدان أخرى كالبلدان العربية التي تعرف انتشار الفقر ما يضطر الأولياء إلى دفع أطفالهم للعمل بغية الحصول على بعض المال الذي يوفرون به حاجيتهم.

وعرفت طرقات العاصمة انتشارا واسعا للأطفال اللاجئين الذين هربوا من التسول الى مهنة مسح زجاج السيارات بغية الحصول على بعض النقود ما أثار استنكار وغضب المواطنين من عرقلة هؤلاء الأطفال لمركباتهم. فبالرغم من أن البعض منهم تكون سياراتهم نظيفة لا تحتاج إلى تنظيف إلا أنهم يواجهون اقبال الأطفال على تنظيف زجاج سياراتهم باستعمال الصابون السائل والماسحات…

ومن خلال جولة “الشروق” الاستطلاعية على مستوى طريق شوفالي بالعاصمة حيث يوجد هؤلاء الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 14سنة يحملون في أيديهم بعض من أدوات التنظيف ومنشفات تبدو قديمة ومتسخة يركضون في وسط الطريق ويقبلون على تنظيف السيارات التي تتوقف في بعض الأحيان بسبب زحمة السير، فيستغلون الوضع لتنظيف زجاج المركبات للحصول على المال..

ومن جهة أخرى، صرح بعض السائقين عن مدى استيائهم، حيث قال “كريم. ر”: “أنا منزعج من هذا التصرف بالرغم من منعهم يصرون على التنظيف غصبا عنا وأنا لست مجبرا على إعطائهم النقود لأنني لا أشجع هذا العمل”.

وفي تصريح آخر أضاف “جمال. ع”: “أنا مستاء من لجوء الأطفال الصغار لهذا العمل فهو يعرض حياتهم للخطر بحيث يركضون والطريق غير مبالين بالمخاطر التي قد تواجههم فهم يعرضون حياتهم للموت حيث يدفعون ثمن حياتهم مقابل بعض الدنانير وأنا من جهتي أطالب السلطات المعنية التكفل بهؤلاء اللاجئين واحتوائهم لمنع انتشار هذه الظاهرة”.