أطفال صغار يشكرون بن ناصر بِمُحاذاة ملعب “سان سيرو”

حمل أطفال صغار لافتة بِمُحاذاة ملعب “سان سيرو”، بِمدينة ميلانو الإيطالية سهرة الثلاثاء، وتوجّهوا بِتشكّراتهم إلى اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وينتمي هؤلاء الأطفال إلى النادي الكروي لِبلدية آرل الفرنسية، فئة 11 و12 سنة. حيث كتبوا في اللافتة: “إلى الأمام يا ميلان.. شكرا إسماعيل (رقم “4” يُشير إلى رقم قميص بن ناصر).

وكان إسماعيل بن ناصر قد وجّه دعوة إلى هؤلاء الأطفال، من أجل حضور مباراة فريقه ميلان آسي والضيف نادي تورينو، لِحساب الجولة الـ 10 من عمر البطولة إيطالية، سهرة الثلاثاء. وتكفّل الدولي الجزائري بِكلّ النفقات (النقل، الإقامة، تذاكر المباراة…).

ومعلوم أن بن ناصر أبصر النور بِبلدية آرل بِالجنوب الفرنسي عام 1997، وبدأ مشواره الكروي بِعمر 7 سنوات هناك. وهو سرّ هذه الدّعوة.

وبِخصوص هذه المباراة، فقد دخل متوسط الميدان بن ناصر إلى أرضية ملعب “سان سيرو”، بديلا في الدقيقة الـ 66.

وفاز الميلان بِهدف لِصفر، وانفرد بِريادة الترتيب، حيث يجمع في رصيده 28 نقطة، مُتقدّما عن المُطارد نابولي بِفارق 3 نقاط، لكن النادي الأخير تنقصه مباراة. ويشغل فريق تورينو الرّتبة الـ 12 بِمجموع 11 نقطة.