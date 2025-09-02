-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

أطلقتها وزارة التضامن.. هذا ما ستوفره منصة “حمايتي” للمرأة الجزائرية!

جواهر الشروق
  • 202
  • 0
أطلقتها وزارة التضامن.. هذا ما ستوفره منصة “حمايتي” للمرأة الجزائرية!

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منصة “حمايتي” الموجهة لفائدة النساء ضحايا العنف، والتي تسمح لهن بالتبليغ وطلب الاستشارة أو الدعم والتقرب من المصالح المعنية بحمايتهن.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، 2 سبتمبر، أن هذه المنصة تندرج في سياق “استكمال برامج العناية الأسرية التي وضعتها الدولة من أجل تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها”.

وستمكن المنصة أيضا من “تعزيز المجهودات الوطنية المبذولة في مجال حماية ودعم ومرافقة المرأة الجزائرية من خلال تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة”، حسب البيان ذاته.

كما ستضمن المنصة أيضا “تغطية أشمل لجميع النساء في كل المناطق وفي مختلف الظروف من خلال الربط البيني لمختلف المصالح الأمنية والمصالح المختصة لقطاعي العدالة والصحة”.

مقالات ذات صلة
هكذا ستجرى مسابقة ديسمبر للتوظيف الخارجي للأساتذة

هكذا ستجرى مسابقة ديسمبر للتوظيف الخارجي للأساتذة

الأسواق الجوارية تفتح أبوابها “مبكرا” لبيع المستلزمات المدرسية!

الأسواق الجوارية تفتح أبوابها “مبكرا” لبيع المستلزمات المدرسية!

15 ألف مليار لتغطية تكاليف علاج المؤمنين اجتماعيا خلال 2025

15 ألف مليار لتغطية تكاليف علاج المؤمنين اجتماعيا خلال 2025

تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025-2026

تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025-2026

رئيس مجلس الأمة يستقبل رئيس وزراء جمهورية بورندي

رئيس مجلس الأمة يستقبل رئيس وزراء جمهورية بورندي

ساركوزي يستجدي الرئيس تبون من أجل إطلاق سراح صنصال

ساركوزي يستجدي الرئيس تبون من أجل إطلاق سراح صنصال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد