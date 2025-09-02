أطلقتها وزارة التضامن.. هذا ما ستوفره منصة “حمايتي” للمرأة الجزائرية!

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منصة “حمايتي” الموجهة لفائدة النساء ضحايا العنف، والتي تسمح لهن بالتبليغ وطلب الاستشارة أو الدعم والتقرب من المصالح المعنية بحمايتهن.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، 2 سبتمبر، أن هذه المنصة تندرج في سياق “استكمال برامج العناية الأسرية التي وضعتها الدولة من أجل تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها”.

وستمكن المنصة أيضا من “تعزيز المجهودات الوطنية المبذولة في مجال حماية ودعم ومرافقة المرأة الجزائرية من خلال تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة”، حسب البيان ذاته.

كما ستضمن المنصة أيضا “تغطية أشمل لجميع النساء في كل المناطق وفي مختلف الظروف من خلال الربط البيني لمختلف المصالح الأمنية والمصالح المختصة لقطاعي العدالة والصحة”.