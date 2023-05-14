أطماع نادي نيس قد تعرقل انتقال بوداوي إلى الدوري الأنجليزي

نادي برايتون أبرز المهتمين بالدولي الجزائري

رشّحت مصادر صحفية متخصصة، انتقال النجم الجزائري، هشام بوداوي، المتألق هذا الموسم في صفوف نادي نيس الفرنسي، إلى الدوري الأنجليزي الممتاز، مشيرة إلى وجوده ضمن اهتمامات عديد الأندية في أوروبا لاسيما أندية البريميرليغ.

وبحسب ذات المصادر، فإن نادي برايتون الأنجليزي من بين أبرز الأندية الأنجليزية التي أبدت إعجابها باللاعب الجزائري، الذي يستجيب للمواصفات التي يبحث عنها الفريق، لاسيما أنه لاعب متعدد المناصب وقد أثبت إمكانية توظيفه كمتوسط ميدان دفاعي، هجومي وفي الاسترجاع، أو في مهمات أخرى.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية، أن إدارة نادي نيس الفرنسي لا ترفض فكرة التخلي عن خدمات هشام بوداوي، وأبدت استعدادها للتفاوض مع الأندية التي ترغب في ضمه الموسم القادم لكن أطماعها المالية قد تعرقل تجسيد صفقة انتقاله لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الأنجليزي الممتاز.

في نفس السياق، حددت إدارة نادي نيس مبلغ 10 مليون يورو مقابل التنازل عن خدمات محارب الصحراء، وهو ما اعتبرته بعض المصادر المتخصصة بالأمر المبالغ فيه، وقد يدفع الأندية المهتمة ببوداوي للتراجع عن فكرة ضمه.

يذكر أن إدارة نيس كانت جددت عقد هشام بوداوي إلى غاية 2027، وهذا بعد المستويات الكبيرة التي قدمها فوق الميدان، حيث تحوّل هذا الموسم إلى لاعب أساسي ومحوري في الفريق، لكنه يرغب في تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة خارج الدوري الفرنسي ولم لا الانتقال إلى الدوري الأنجليزي الممتاز الذي يعتبر أحد أكبر الدوريات الخمس في أوروبا.

في سياق متصل، يوجد بوداوي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب للموسم في نيس، بحسب ما كشفته إدارة النادي، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.