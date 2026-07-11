أطمح إلى مواصلة رفع الراية الوطنية في المحافل الدولية

الفائز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لـ"الشروق":

توج ابن مدينة سيدي بلعباس، الشاب هاشمي إبراهيم عبد الحق، بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، خلال فعاليات المنتدى الدولي المنعقد بمدينة جنيف بسويسرا، في الفترة الممتدة بين 6 إلى 10 جويلية الجاري، عن مشروعه حول “الذكاء الاصطناعي من أجل الإدماج الرقمي (AI for Digital Inclusion)، الذي استطاع أن يفتك به المرتبة الأولى من بين 1595 مشروع مقدم من 122 دولة.

إنجاز كبير حققه الشاب هاشمي إبراهيم عبد الحق، ذو 27 سنة ربيعا، الموظف كتقني سام بـ”اتصالات الجزائر”، الذي أبدع ويبدع كل مرة بابتكار مشاريع رقمية، بأفكار متجددة، حيث لم تكن هذه مشاركته الأولى في هذه المسابقة العالمية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي للاتصالات، بل سبق وأن شارك في طبعتها للسنة الماضية بمشروع حول ابتكار منصة للمرضى التوحد، واحتل بفضلها المرة الثالثة عالميا، ليعود هذه السنة للمشاركة وبقوة في فئة البنية التحية للمعلومات والاتصالات، بمشروع AiDi – AI for Digital Inclusion الذكاء الاصطناعي من أجل الإدماج الرقمي. هذا المشروع مكنه من الظفر وبجدارة واستحقاق بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Prizes 2026)، ممثلا للجزائر واتصالات الجزائر، وذلك خلال فعاليات WSIS Forum 2026 بمدينة جنيف – سويسرا.

وقال الشاب هاشمي في حديثه مع “الشروق اليومي”، بأن هذا التتويج لم يكن سهلا نظرا لقوة المشاركين، بل جاء بعد منافسة دولية واسعة شهدت مشاركة 1595 مشروعا من 122 دولة، حيث تم اختيار في المرحلة الأولى، 360 مشروعًا للانتقال الى المرحلة الثانية، وبعد دراسة ومعاينة كافة المشاريع المقدمة، تم اختيار 90 مشروعًا بطلاً (Champions) في المرحلة الثانية، قبل تتويج 18 مشروعًا عن كل فئة، وكان نصيب الفائز عن فئة البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، الشاب هاشمي، هذا الأخير أوضح للشروق اليومي، أنه عمل خلال هذا المشروع على توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإدماج الرقمي، ودعم التحول الرقمي.

مضيفا بأن مشروعه الجديد الذي خاض به المسابقة، تحت اسمAiDi – AI for Digital Inclusion، يهدف حسبه إلى تعزيز الإدماج الرقمي وتمكين الفئات، التي تواجه صعوبات في استخدام التكنولوجيا، مثل كبار السن والمبتدئين والفئات المهمشة.

إبراهيم هاشمي شاب جزائري من سيدي بلعباس، أبى الا أن يرفع راية الابتكار عالميًا، وأثبت أن الاجتهاد هو طريق النجاح، وهو خريج معهد التكوين المهني بكوشة أمير زبير، تقني سامي في الإعلام الآلي سنة 2022، استطاع بفضل إصراره وجهوده، اقتحام عالم المعلوماتية، حيث حصل على براءة الاختراع لعدة مشاريع، منها اختراع طائرة من دون طيار، سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، كاميرا أمنية بمزايا وتكنولوجيا جد متطورة، إضافة إلى ابتكار منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على التعلم والتفاعل بشكل أفضل، هذا المشروع الذي تم اختياره ضمن أفضل 360 مبادرة رقمية عالميًا من بين مئات المشاريع المشاركة.

ويرى الشاب إبراهيم هاشمي، مشاركته في هذه المسابقة باسم مؤسسة “اتصالات الجزائر”، خطوة تعكس الدور المتزايد للمؤسسات الوطنية في دعم الابتكار الرقمي وتشجيع الكفاءات الشابة على التميز عالميًا، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه يطمح إلى رفع الراية الوطنية في المحافل الدولية، مادام يملك القدرة والإدارة وحتى الدعم اللازم لتجسيد أفكاره على أرض الواقع. مضيفا أن هذه المشاركة ليست سوى بداية لمسار طموح يهدف إلى تطوير حلول رقمية تخدم المجتمع وتُعزز مكانة الجزائر في مجال التكنولوجيا.