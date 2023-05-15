أطول امرأة في العالم تدلي بصوتها في الانتخابات التركية بهذه الطريقة

أدلت أطول امرأة في العالم بصوتها في الانتخابات التركية، حيث نقل المنظمون صندوق الاقتراع إلى بيتها، بحسب ما أفادت صحف محلية.

وتمكنت رميسة غلغي، التي يبلغ طولها متران و15 سم، بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في منطقة سافرنبولو بولاية كارابوك شمال تركيا.

وقالت غلغي، المدرجة ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في بيان للصحفيين بعد تصويتها، إنها اعتادت أن تدلي بصوتها بالذهاب إلى مراكز الاقتراع في السابق، لكنها اليوم تدلي بصوتها من خلال الصناديق المحمولة.

واعتبرت رميسة الصناديق المحمولة شيئا جميلا لمن يعانون من مشاكل في التنقل، أضافت: “أتمنى أن يكون كل شيء جيدا لبلدي”.

وصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار 600 عضوا في البرلمان.

وفي الانتخابات الحالية، أدلى 60 مليونا 697 ألف 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 ألف 672 ناخبا لأول مرة.