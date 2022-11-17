أطول حكم في التاريخ.. السجن 8658 عامًا بحق الداعية التركي الراقص أوكتار

عدنان أوكتار اعتقل قبل عامين

حكم القضاء التركي على الداعية الراقص عدنان أوكتار، المعروف في العالم العربي باسم هارون يحيى، بالسجن لمدة 8658 عاما بتهم عديدة منها تزعم تنظيم محظور وتهم جنسية.

وأصدرت محكمة في إسطنبول واحدا من أطول أحكام السجن في العالم على عدنان أوكتار، وهو ناشر تلفزيوني تركي كان يدير طائفة متورطة في قائمة طويلة من الجرائم.

وخلال الجلسة التي عقدت الأربعاء 16 نوفمبر 2022، حُكم على عدنان أوكتار -المعروف أيضا باسم هارون يحيى- و14 متهمًا آخرين بالسجن 8658 عامًا لكل منهم، حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي صباح” التركية.

ورغم أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العدلية التركية اليوم لم تتجاوز عقوبة السجن التي أصدرتها في جلسات سابقة (نحو 9803 سنوات) لكنها لا تزال واحدة من أطول الأحكام في البلاد وفي العالم.

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وأصدرت محكمة اسطنبول (تركيا)، الإثنين 11 جانفي 2021، حكما بالسجن 1075 عاما، ضد عدنان أوكتار، الداعية الشهير.

ووفق نفس المصادر، أجريت الجلسة النهائية لأوكتار مع 236 متهما آخرين، من بينهم 78 موقوفا، في محكمة إسطنبول الجنائية الـ30، بحضور أوكتار والمحامين والشهود والمدعين.

وكان أوكتار قد اعتقل في جويلية 2018، واتهم بتأسيس منظمة إجرامية، والاعتداء الجنسي على الأطفال، والتحرش الجنسي، والعلاقات الجنسية مع القصر، والاختطاف، والاغتصاب، والابتزاز، وغيرها من الجرائم.

وشكل هذا الداعية المزيف، ظاهرة في تركيا باعتماده نمطاً مثيراً في “الدعاية الدينية” عبر قناة تلفزيونية يمتلكها، مما أثار حفيظة المجتمع والسلطات.

ويوصف أوكتار الذي اشتهر باسم “هارون يحي”، بأنه كاتب تركي بتوجه زائف، ألّف أكثر من 300 كتاب في العلوم السياسية والمسائل الدينية والعامة، ترجمت إلى 76 لغة.

وقبض على أوكتار في عام 1986 بتهمة “محاولة استغلال الدين أو المشاعر الدينية، وأيضا الأضرحة الدينية، بهدف إحداث تغيير جزئي للنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للدولة العلمانية”.

وقضت المحكمة في ذلك الوقت بعدم وجود دليل على العمل الجنائي، وبعد ذلك تمت تبرئة أوكتار وإطلاق سراحه من الحجز.

وكما تداولت وسائل الإعلام التركية في السابق، فإن أوكتار هو زعيم طائفة إسلامية مزيفة، يمارس فيها الاستعباد الجنسي والجنس الجماعي.

من عدنان أوكتار؟

وكان عدنان أوكتار اشتهر بتقديم برامج ذات مظهر ديني بث خلالها الكثير من الآراء والتصرفات الشاذة والمخلة، واعتقل عدة مرات، كان آخرها عام 2018 مع أفراد جماعته بسبب عدد كبير من الشبهات، وحكم عليه في 2021 بالسجن 1075 عامًا بسبب ثبوت ارتكابه جرائم جنسية.

كما يواجه وأتباعه تهما أخرى -حسب صحيفة “يني شفق” التركية، بينها “استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية بغرض الاحتيال، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتزوير، ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب، من خلال تنظيم يحمل اسم عدنان أوكتار”.