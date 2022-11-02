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أظهرها كالعجوز.. تمثال غير مطابق لملامح البطلة أنس جابر يثير السخرية

جواهر الشروق
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أظهرها كالعجوز.. تمثال غير مطابق لملامح البطلة أنس جابر يثير السخرية
مواقع التواصل
البطلة التونسية انس جابر وتمثالها المثير للجدل

أثار تمثال غير مطابق لملامح بطلة رياضة التنس التونسية والعالمية أنس جابر، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتعديله.

وقام النحات عبدالله بن يونس بإنجاز تمثال لجابر البالغة من العمر 28 عاما، وهي ترتدي زيا رياضيا وتحمل بين يديها مضرب كرة التنس، تقديرا لجهودها وتكريما لإنجازاتها، لكنه لم يوفق حسب نشطاء وأظهرها كالعجوز.

واستنكر تونسيون تشويه الصورة الحقيقية للبطلة المصنفة في المرتبة الثانية عالميا، وقالوا بأن هذا النصب التذكاري “تكريم مهين”، لأن النحات فشل في تحديد تفاصيل وجهها وجسدها، واصفين تمثاله بـ “غير المكتمل أو المتقن”.

وقال الإعلامي برهان بسيس: “من الواضح أن هناك مؤامرة على فن النحت في تونس”، في حين علّق الناشط هشام الحاجي بسخرية قائلاً، “هذا التمثال أخذ بعين الاعتبار بلوغ أنس جابر سن الشيخوخة واستحضر كذلك بعض ملامح الشهيد فرحات حشاد”، مشيرا إلى وجود سوابق بالبلاد في “التزييف النحتي”.

بدوره، رأى الناشط حسّان الراشدي، أن فكرة تجسيم تمثال لجابر جيّدة وبادرة طيّبة، لكنه اعتبر أن عملية النحت لم تكن موّفقة، بسبب انعدام الشبه، مطالباً بضرورة تعديله وإصلاح ملامح الوجه بشكل يرتقي لمكانة ومسيرة هذه اللاعبة.

فيما رأت الناشطة زينب قروي، أن التمثال يفتقر لأدنى معايير الجمال والذوق والإتقان.

يذكر أن جابر البالغة من العمر 27 عاما، توصف في تونس بـ”وزيرة السعادة”، وتعد واحدة من أبرز لاعبات التنس في العالم بالوقت الحالي، حيث تحتلّ المركز الثاني في آخر تصنيف عالمي.

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