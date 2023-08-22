أعاد نشر الخريطة كاملة.. كورتيبا البرازيلي يعتذر للشعب الجزائري

قدم نادي كورتيبا البرازيلي اعتذارا رسميا للجزائر، وعبر عن أسفه الشديد بعد الخطأ الذي ارتكبته إدارة الفريق عند نشرها خريطة الجزائر مبتورة من بعض المناطق.

وكان النادي الجديد للهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، قد نشر خريطة الجزائر، مبتورة من بعض المناطق عند الإعلان عن الصفقة.

وتداركت إدارة النادي البرازيلي الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه، وأعادت نشر خريطة الجزائر كاملة، مع تقديمها اعتذارا رسميا للجزائر.

Lamentamos profundamente o equívoco operacional cometido na data de ontem ao publicar em nossos veículos oficiais uma imagem incompleta do mapa da Argélia. Ressaltamos nosso maior respeito ao país, seu povo e sua história, a quem pedimos nossas sinceras desculpas. Destacamos… pic.twitter.com/wIK8lLsAgd — Coritiba (@Coritiba) August 21, 2023

وأكد النادي البرازيلي في بيانه، قائلا: ” نتأسف بشدة على الخطأ المرتكب، بنشرنا صورة غير كاملة لخريطة الجزائر عبر صفحتنا، نؤكد احترامنا الكبير للبلد وشعبه وتاريخيه، ونعتذر منه بشدة.. “.