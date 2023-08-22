-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أعاد نشر الخريطة كاملة.. كورتيبا البرازيلي يعتذر للشعب الجزائري

عمر سلامي
  • 1361
  • 0
أعاد نشر الخريطة كاملة.. كورتيبا البرازيلي يعتذر للشعب الجزائري
خريطة الجزائر

قدم نادي كورتيبا البرازيلي اعتذارا رسميا للجزائر، وعبر عن أسفه الشديد بعد الخطأ الذي ارتكبته إدارة الفريق عند نشرها خريطة الجزائر مبتورة من بعض المناطق.

وكان النادي الجديد للهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، قد نشر خريطة الجزائر، مبتورة من بعض المناطق عند الإعلان عن الصفقة.

وتداركت إدارة النادي البرازيلي الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه، وأعادت نشر خريطة الجزائر كاملة، مع تقديمها اعتذارا رسميا للجزائر.

وأكد النادي البرازيلي في بيانه، قائلا: ” نتأسف بشدة على الخطأ المرتكب، بنشرنا صورة غير كاملة لخريطة الجزائر عبر صفحتنا، نؤكد احترامنا الكبير للبلد وشعبه وتاريخيه، ونعتذر منه بشدة.. “.

مقالات ذات صلة
محيوص يبصم على بداية مميزة رفقة إيفردون

محيوص يبصم على بداية مميزة رفقة إيفردون

بالفيديو.. اتحاد العاصمة يفوز وديا على البنزرتي التونسي

بالفيديو.. اتحاد العاصمة يفوز وديا على البنزرتي التونسي

ناد قطري يدخل سباق ضم الإيطالي فيراتي

ناد قطري يدخل سباق ضم الإيطالي فيراتي

الحارس الشخصي لميسي يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل(فيديو)

الحارس الشخصي لميسي يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل(فيديو)

اتحاد بسكرة يدعم صفوفه بلاعب جديد

اتحاد بسكرة يدعم صفوفه بلاعب جديد

غوارديولا يخضع لعملية جراحية ناجحة

غوارديولا يخضع لعملية جراحية ناجحة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد