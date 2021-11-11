أعباء مساكن عدل: برلماني يطلب تدخل الوزير الأول

وجه النائب البرلماني يوسف عجيسة، مراسلة الى الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان من أجل التدخل وإلغاء الأعباء التي تفرضها وكالة “عدل”، على المكتتبين من خلال فرعها جاست ايمو.

وجاء في المراسلة التي وجهها النائب عن البرلماني انه وبعد صدور العديد من الاحكام القضائية ببطلان هذه الاعباء بات من الضروري أن يتدخل الوزير الأول.

وأوضح عجيسة في مراسلته “يطيب لي أن أوافي سيادتكم بهذا الانشغال الذي أصبح يؤرق أصحاب سكنات عدل بولاية قسنطينة، والمتمثل في الأعباء والتكاليف التي فرضتها الوكالة على المكتتبين دون سواهم من الصيغ “.

ولفت النائب البرلماني إلى ان هذه الاعباء تبلغ 50 بالمائة من ثمن الايجار، حيث حدد قيمة هذه التكاليف شهريا وتبقى سارية مدى الحياة مع إعطاء الحق للمتعهد بالترقية لمراجعة هذا السعر سنويا وقد صدرت أحكام ببطلانها وإلغائها بأحكام قضائية في ولاية أخرى.

وشدد انه وأمام هذا الوضع التعسفي -حسب المتضررين من هذه الأعباء- بات تدخلكم ضروريا خاصة أن القضاء حكم ببطلانها في عدة مجالس قضائية، وعليهم فانهم يعلقون امالهم في إنصافكم لهم.