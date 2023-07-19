“أعتزم دراسة الطب لأعالج أبناء بلدتي”

منار حمزاوي صاحبة أعلى معدل 18.93 في خنشلة

توجت التلميذة منار حمزاوي ابنة مدينة أولاد رشاش، شرق ولاية خنشلة، بالمرتبة الأولى ولائيا، بعد أن تحصلت على معدل بلغ 18.93 من 20، وهو الأعلى في تاريخ الولاية مع شهادة البكالوريا وهي النتيجة التي قالت عنها تلميذة ثانوية سعداوي رشيد بأولاد رشاش، من شعبة العلوم التجريبية، للشروق اليومي، بأنها متوقعة وجاءت بعد جهد كبير، وسهر لليالي، وإصرار على التفوق بمساعدة الوالدين، وأساتذة الثانوية، بطاقميها الاداري والبيداغوجي.

وأعربت النابغة منار خلال زيارة الشروق اليومي، لها في بيتها بأنها تأمل في دراسة الطب، ونيل شهادة التخصّص، كطبيبة مختصة، حتى تتمكن من علاج أبناء بلدتها، فكلما شاهدت مريضا إلا وزادها إصرارا على أن تكون في خدمة البسطاء والمرضى. وحسب وزن معدلاتها وأرقامها فإن مكانة منار في كلية الطب بجامعة باتنة مضمونة، في الوقت الذي عادت المرتبة الثانية ولائيا للتلميذة دنيا قليل بمعدل 18.58 والثالثة للتلميذة لعور رحمة بمعدل 18.55 من ثانوية لباح بعاصمة الولاية خنشلة.

وجدنا منار في بيتها برفقة والدها، ومدير الثانوية التي درست فيها لثلاث سنوات، وقالت بتواضع بأنها كانت متأكدة من نتيجة مهمة جدا، وحصولها على قمة كرسي التتويج بالمرتبة الأولى ولائيا يجعلها سعيدة من أجل والديها وطاقم الثانوية التي عاشت فيها أحلى ثلاث سنوات في حياتها، “لقد عملت جاهدة، من أجل تحقيق هذا الحلم، لتشريف عائلتي أولا، وثانويتي ثانيا، والأكبر من كل هذا تقول شرفت بلديتي اولاد رشاش، وجعلت لها اسما يكتبه تاريخ البكالوريا، من خلال احتلالها للمرتبة الأولى”، ولم تخف ان الأمر كان صعبا نوعا ما، غير انها حضرت له جيدا، وطبعا – كما تقول -وبمساعدة الوالدين، والأساتذة الكرام، الذين رافقوني منذ أن التحقت بالثانوية، حيث عملت ومنذ بداية الامتحانات الرسمية للبكالوريا، على ان كل مادة مهمة دون تهميش لها، ليوفقها الـله عز وجل على تحقيق النتيجة والحمد لله كما قال والدها.

وقد حظيت منار حمزاوي، ولأول مرة بتاريخ الولاية، بتكريمات على العاجل، كانت بشكل عفوي، بعد اعلان النتيجة، من قبل أصحاب محلات تجارية، كما تقدم أستاذ بمكتب للإعلام الآلي، بهدية تشجيعية لها، ووعد ناشط جمعوي، ابن بلديته بهدية خاصة لم يعلن عن نوعها بعد، وقال بأنها ستلحق للطالبة عربون محبة وعرفان لتشريفها المنطقة. من جهته قدم رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ مكتب خنشلة، الدعم المعنوي والهدايا لكل المتفوقين والمتفوقات من أبناء ولاية خنشلة.