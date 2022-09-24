أعجبت بإقبال الوهرانيين وتمنيت تواجد الجزائر في المونديال

عبد العزيز بن علي سفير قطر للشروق:

أكد سفير دولة قطر “عبد العزيز بن علي النعمه” في تصريح للشروق بأنه قد أعجب بالإقبال الكبير للوهرانيين على معرض الحملة الترويجية لمونديال 2022 والذي أقيم بالحديقة المتوسطية، مشيرا إلى أن اختيار هذه المدينة العريقة لم يكن اعتباطيا، وهي أول وجه تم اختياره خارج حدود ولاية العاصمة، وأضاف السفير قائلا: “لمست شغفا كبيرا للجزائريين للإطلاع على تجربة قطر التي ستكون استثنائية في تنظيم أكبر محفل كروي عالمي، وأعطينا نظرة وافية عن طريق المجسمات الخاصة بالملاعب التي تم تشييدها، وفعلا نحن سعداء بالتواجد في هذه المدينة الجميلة التي احتضنت مؤخرا ألعاب البحر الأبيض المتوسط.”

وقال عبد العزيز بن علي النعمه أيضا: “بصراحة كنت أتمنى تواجد المنتخب الجزائري في كأس العالم، ولو تأهل أتوقع شخصيا بأنه كان ليكون رقما صعبا في مونديال قطر، لكن في كل الأحوال هذا حال كرة القدم، وليست نهاية المطاف، فالجزائريون يحتفظون بذكريات جميلة للغاية في قطر بعد تتويج الخضر بكأس العرب، وقد حظي ملعب البيت باهتمام أكبر، لأنه كان مسرحا لهذا التتويج”.

وأضاف سفير قطر: “عرفنا الجزائريين بثقافتنا من خلال تنصيب خيمة، وكذا تقديم مختلف الأطباق التقليدية، وسنكون إن شاء الله في مناطق أخرى من الجزائر، فهذا البلد رقعته الجغرافية كبيرة ما شاء الله ولن نستطيع زيارة كل الأماكن، ونعتذر من إخواننا الجزائريين عن ذلك”.

وعن وجود تسهيلات لحضور الجزائريين في المونديال، أوضح السفير القطري: “نحن نرحب بالجميع في كأس العالم، هناك تسهيلات في هذا الشأن، لكن بشرط واحد وهو امتلاك بطاقة “هيا”، وهي التي تسمح لأي كان الدخول لدولة قطر اعتبارا من 1 نوفمبر، نحن الآن جاهزون تماما من بنية تحتية، وإقامة، وضيافة، وكل الأمور اللوجيستية الخاصة بالمونديال.”