أعداء بلماضي لن يستطيعوا إقالته ومنتخبنا سيعود في موقعتي النيجر

اللاعب إبراهيم شاوش لـ الشروق

بلماضي أو غوارديولا لن يفوزا في 100 مقابلة متتالية

التعادل أمام البوركينا خارج الديار لا يعتبر تعثرا في حد ذاته

كشف اللاعب السابق إبراهيم شاوش أن أعداء النجاح منذ مدة وهم يخططون لإقالة بلماضي من منصبه، حيث انتهزوا فرصة عودة زملاء محرز من ملعب مراكش بالتعادل الإيجابي ضد بوركينا فاسو ليشرعوا في تنفيذ مخططاتهم الشيطانية لكنهم لم ولن يستطيعوا إقالته ومنتخبنا سيعود في موقعتي النيجر، وأشاد بالناخب الوطني بلماضي وقال إنه مدرب كبير ضحى براتب ضخم يفوق نصف مليار سنتيم شهريا من أجل تدريب المنتخب الأبيض للإمارات، حيث اعتذر عن عدم قبول هذا العرض الذي لا يُرفض لعزمه مواصلة مغامرته مع الخضر بهدف بلوغ مونديال قطر 2022.

انتقادات تطال بلماضي بعد تعادله ضد بوركينافاسو هل تعتبرها في محلها أم عكس ذلك؟

بلماضي مدرب كبير وتعادله في مراكش لا أعتبره تعثرا، وأعداء النجاح معروف عنهم أنهم منذ مدة وهم يصطادون في المياه العكرة، لا يعجبهم نجاح الناخب الوطني الذي أصبح على لسان هواة الكرة المستديرة في مختلف أقطار العالم، هو ضحى براتب ضخم من أجل تدريب المنتخب الأبيض للإمارات، حيث اعتذر عن عدم قبول هذا العرض الذي لا يُرفض لعزمه مواصلة مغامرته مع الخضر بهدف بلوغ مونديال قطر 2022، وتقديم بطولة تاريخية، والحمد لله أن منتخبنا أصبح من بين المنتخبات الأربعة الأفضل في العالم في عهده وهذا رد سريع لهم.

لكن منتخبنا ظهر بوجه مغاير تماما أمام الخيول وهو ما فتح الباب لمثل هذه الانتقادات.. أليس كذلك؟

حقيقة بعد سحقنا لمنتخب جيبوتي بثمانية أهداف نظيفة كنا ننتظر تحقيق الفوز الثاني على الخيول لكن بصعوبة، هذه كرة القدم مردود منتخبنا انخفض خاصة في الشوط الثاني ضد البوركينا، وهذا جراء التغييرات التي أحدثها بلماضي على تشكيلته منها الاضطرارية ومنها التكتيكية وهذا سبب التعثر.

نفهم من كلامك أن مدرب الخيول كامو مالو تفوّق تكتيكيا على بلماضي؟

أجل، لقد لعب بسلاحنا، لاعبونا هم من تراخوا وبالتالي هم صعبوا عليهم المهمة، ومنتخب البوركينا ليس بالمستهان له قدرات عالية وفرديات لامعة رغم أنه في مرحلة بناء جديدة وحسن تمركز اللاعب رقم 6 دابو في وسط الميدان، حيث خلق صعوبات لمنتخبنا، ودخول بلقبلة مكان فيغولي لم يمنح الإضافة، كما أن العياء نال من بعض لاعبينا، حيث اغتنم زملاء حسان باندي الفرصة وعدلوا النتيجة أمام حيرة الناخب الوطني جمال بلماضي لأن زملاء بلعمري كانوا يتفرجون على مسجل الهدف تابسوبا في الدقيقة 64.

هناك من يطالب بلماضي بالبحث عن خليفة بن سبعيني وعطال جراء تواضع زفان وخاسف؟

خاصة خاسف ودخوله كان في وقت حساس ومقارنة مع بن سبعيني فهذا الأخير أحسن منه بكثير، كنا نعلم أن المدرب مالو كامو سيعتمد من دون شك على التسديد من أماكن بعيدة عن طريق النجمين مهاجم شاختار دونيتسك لاسينا تراوري ولاعب استرا الكرواتي حسان باندي اللذين تكوّنا في مدرسة اجاكس امستردام الهولندي وهو ما حدث بحكم أن قوة المنتخب البوركينابي على الرواقين، خاصة بعد الخروج الاضطراري للظهير الايسر رامي بن سبعيني في الدقيقة 58، حيث ركزوا على الجهة اليسرى وبعد 6 دقائق فقط سجلوا هدف التعادل.

هناك من يقول إن الحكم البوتسواني ساهم هو أيضا في تعثر منتخبنا بعد عدم احتسابه ضربة جزاء شرعية لمحرز؟

حقيقة لو طبقت تقنية الـ var لصفّر الحكم ضربة جزاء وأتوقع أن منتخبنا سيعود في موقعتي النيجر في شهر أكتوبر المقبل إلى مستواه المعهود، والتعادل أمام البوركينا خارج الديار لا يعتبر تعثرا في حد ذاته ولا يدخل الشك في نفوس لاعبينا.

وهل تعتبر أن موقعة الخيول اختبار حقيقي لأشبال بلماضي؟

أجل، لقاء واحد أمام البوركينا أحسن من 10 لقاءات ضد جيبوتي.

وماهي الرسالة التي توجهها للذين ينادون بإقالة بلماضي؟

بلماضي أو غوارديولا أو أي مدرب في العالم لن يفوزا بـ100 مقابلة متتالية، ويأتي الوقت الذي ينهزم فيه والخسارة، ومنتخبنا عندما كان في أسوأ أحواله عاد من مراكش بنقطة التعادل وأقول لهم لو كان في أحسن أحواله سيفوز على البوركينا بنتيجة عريضة قد تساوي نتيجة جيبوتي. وفي الأخير أؤكد لأعداء بلماضي أنهم لم ولن يستطيعوا إقالته ونحن معه وأتوقع مزيدا من الانتصارات في عهده بداية من موقعتي النيجر المقبلتين.