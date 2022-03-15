الجزائر تبدي رغبتها في احتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية

أعربت وزارة الصناعة الصيدلانية عن رغبة الجزائر في احتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية AMA، وهذا خلال استقبال الوزير بن باحمد، الإثنين، لسفير السنغال.

وفي اطار التحضير للنسخة الأولى من معرض El Djazair Healthcare، المقرر في الفترة من 17 إلى 19 ماي 2022 في داكار بالسنغال، استقبل وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، سفير جمهورية السنغال سريني دياي. حسبما أفاده بيان للوزارة.

وأكد المصدر ذاته أن المحادثات أفضت إلى رغبة الجزائر في احتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية AMA، انطلاقا من خبرتها في مجال الصناعة الصيدلانية.

وأضاف البيان “تقترح الجزائر أن تضع كامل خبرتها تحت تصرّف القارة، من خلال الموارد المؤسساتية، العلمية، والتنظيمية، بغية تقديم الدعم اللازم للوكالة لإنجاز مهامها”.