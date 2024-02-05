-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
المدير الفني الجديد لمنتخب اليمن الجزائري ولد علي:

أعرف الكرة اليمنية جيدا.. وسأبدأ مهمتي بخمسين لاعبا

ع. ع
  • 749
  • 0
أعرف الكرة اليمنية جيدا.. وسأبدأ مهمتي بخمسين لاعبا
أرشيف
نور الدين ولد علي

أكد الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني الجديد لمنتخب اليمن، أنه على دراية كبيرة بالكرة اليمنية. وقال ولد علي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدير فني لمنتخب اليمن: “واجهت اليمن من قبل في بطولة غرب آسيا عام 2012، عندما كنت مساعد مدرب منتخب فلسطين، وخسرنا بثلاثية”.
وتابع: “كما خضت مواجهات أخرى أمام فريق التلال في عام 2006، عندما كنت مساعدا للمدرب في مولودية وهران شرف كبير لي أن أتولى منصب المدير الفني لمنتخب اليمن، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل إسعاد الشعب اليمني”.وأردف: “اليمن سباق في مجال الرياضة منذ زمن بعيد.. لقد تأسس نادي التلال في عام 1905، وهو الأقدم في الجزيرة العربية”.واستكمل: “هناك لاعبون جدد داخل اليمن وخارجه، وسنبدأ مهمتنا باختيار حوالي 50 إلى 60 لاعبا، وأطلب من الجماهير اليمنية مساندتنا ومؤازرة المنتخب في كل الأوقات”.
ويأتي التعاقد مع المدرب الجزائري لتدريب اليمن خلفا للمدرب التشيكي ميروسلاف سكوب والذي قاد المنتخب خلال الفترة الماضية، والذي سينتهي عقده مع اتحاد كرة القدم نهاية جانفي الجاري، دون أن يتم تجديده.
علما أن نور الدين ولد علي يوم 23 جوان 1972 بمنطقة باب الوادي في إحدى ضواحي العاصمة الجزائرية، ولعب كرة القدم ثم بدأ مسيرته التدريبية، من خلال العمل مع عدّة فرق في فرنسا والجزائر، فأشرف على نادي روا، وكان مساعداً لمدرب شباب قسطنطينة ومولودية الجزائر، والمنتخب الأولمبي الجزائري تحت 23 عاماً، وعمل مساعداً للفرنسي كوربيس في نادي اتحاد الجزائر، وكان مدرباً لمنتخب فلسطين من 2018 حتى 2021.

مقالات ذات صلة
فيفا يعلن موعد مباراة افتتاح مونديال 2026 ويحدد ملعب النهائي

فيفا يعلن موعد مباراة افتتاح مونديال 2026 ويحدد ملعب النهائي

ساديو ماني يُعارض إقالة المدرب سيسيه من منتخب السنغال

ساديو ماني يُعارض إقالة المدرب سيسيه من منتخب السنغال

وفاق سطيف يحسم أول صفقاته الشتوية

وفاق سطيف يحسم أول صفقاته الشتوية

منتخب آخر يُنافس “الخضر” لِجلب المدرّب رونار

منتخب آخر يُنافس “الخضر” لِجلب المدرّب رونار

بِالفيديو: هل سجّل آيت نوري هدفا؟ الرّابطة الإنجليزية تردّ

بِالفيديو: هل سجّل آيت نوري هدفا؟ الرّابطة الإنجليزية تردّ

ثابتي يوقع لمولودية الجزائر

ثابتي يوقع لمولودية الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد