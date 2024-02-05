أعرف الكرة اليمنية جيدا.. وسأبدأ مهمتي بخمسين لاعبا

المدير الفني الجديد لمنتخب اليمن الجزائري ولد علي:

أكد الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني الجديد لمنتخب اليمن، أنه على دراية كبيرة بالكرة اليمنية. وقال ولد علي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدير فني لمنتخب اليمن: “واجهت اليمن من قبل في بطولة غرب آسيا عام 2012، عندما كنت مساعد مدرب منتخب فلسطين، وخسرنا بثلاثية”.

وتابع: “كما خضت مواجهات أخرى أمام فريق التلال في عام 2006، عندما كنت مساعدا للمدرب في مولودية وهران شرف كبير لي أن أتولى منصب المدير الفني لمنتخب اليمن، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل إسعاد الشعب اليمني”.وأردف: “اليمن سباق في مجال الرياضة منذ زمن بعيد.. لقد تأسس نادي التلال في عام 1905، وهو الأقدم في الجزيرة العربية”.واستكمل: “هناك لاعبون جدد داخل اليمن وخارجه، وسنبدأ مهمتنا باختيار حوالي 50 إلى 60 لاعبا، وأطلب من الجماهير اليمنية مساندتنا ومؤازرة المنتخب في كل الأوقات”.

ويأتي التعاقد مع المدرب الجزائري لتدريب اليمن خلفا للمدرب التشيكي ميروسلاف سكوب والذي قاد المنتخب خلال الفترة الماضية، والذي سينتهي عقده مع اتحاد كرة القدم نهاية جانفي الجاري، دون أن يتم تجديده.

علما أن نور الدين ولد علي يوم 23 جوان 1972 بمنطقة باب الوادي في إحدى ضواحي العاصمة الجزائرية، ولعب كرة القدم ثم بدأ مسيرته التدريبية، من خلال العمل مع عدّة فرق في فرنسا والجزائر، فأشرف على نادي روا، وكان مساعداً لمدرب شباب قسطنطينة ومولودية الجزائر، والمنتخب الأولمبي الجزائري تحت 23 عاماً، وعمل مساعداً للفرنسي كوربيس في نادي اتحاد الجزائر، وكان مدرباً لمنتخب فلسطين من 2018 حتى 2021.