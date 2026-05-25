أعصاب الجمهور الجزائري احترقت والتسريبات “النّتنة” تزكم الأنوف

احترقت أعصاب الجمهور الجزائري، مع توافد لاعبي المنتخب الوطني لِكرة القدم دون الإعلان عن قائمة كأس العالم 2026.

وإلى غاية فترة بعد ظهيرة الإثنين، سُجّل قدوم إلى أرض الوطن سمير شرقي ورامي بن سبعيني وأمين غويري وإبراهيم مازة وأنيس حاج موسى وجوين حجام ونبيل بن طالب وعيسى ماندي وفارس غجميس وعادل بولبينة وأحمد النذير بن بوعلي ولوكا زيدان وكيليان بلعزوق.

ولعلّ ممّا زاد في إضرام نيران “السوسبانس” واشتعال الجدل، هو هذه التسريبات التي تُشبه تسمين الماشية في قلب السهوب قبيل عيد النّحر المبارك!

يُذكر أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش سيُعلن عن القائمة الأحد المقبل، وحينها لا يسع مشجّع “الخضر” سوى أن يهمس في أذن المدرب “طار الحمام، خو”!