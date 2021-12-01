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رياضة
محمد عزيز درواز محافظ الألعاب المتوسطية:

أعضاء اللجنة الدولية مرتاحون لتقدم الأشغال بالموعد المتوسطي

الشروق الرياضي
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أعضاء اللجنة الدولية مرتاحون لتقدم الأشغال بالموعد المتوسطي
أرشيف
محمد عزيز درواز

أكد محمد عزيز درواز، محافظ الألعاب المتوسطية ”وهران-2022”، بوهران بأن الاجتماع الذي عقدته لجنة تنظيم هذه التظاهرة مع اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية بواسطة تقنية التحاضر عن بعد قد سمح ”بإزالة كافة النقاط الغامضة”.

وقال السيد درواز للصحافة على هامش زيارة وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، إلى المنشآت الرياضية المعنية بالحدث: “كانت الفرصة سانحة لنا اليوم لإزالة كل لبس بخصوص واقع التحضيرات الخاصة بالألعاب المتوسطية، حيث أجبنا عن كل أسئلة أعضاء اللجنة الدولية الذين عبروا بالمناسبة عن ارتياحهم لتقدم الأشغال والاستعدادات الخاصة بالموعد المتوسطي”.

وكانت اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط قد أبدت عبر بيان نشرته الأسبوع الفارط بموقعها الالكتروني الرسمي ”قلقها” بخصوص ما وصفته بتأخر استلام المشاريع الرياضية.واعتبر صانع أمجاد كرة اليد الجزائرية في سنوات الثمانينيات بأن أعضاء اللجنة الدولية “سيقفون بأنفسهم على الوتيرة الجيدة لاستعداداتنا للألعاب المتوسطية خلال زيارتهم المقبلة إلى وهران والمقررة ليومي 11 و12 ديسمبر، حيث سيعاينون المنشآت الرياضية ويطلعون أيضا على سير التحضيرات الخاصة بالجوانب التنظيمية المختلفة”.وتقام الألعاب المتوسطية التي تحضنها الجزائر لثاني مرة في تاريخها بعدما نظمت النسخة السابعة عام 1975 بالجزائر العاصمة من 25 جوان إلى 5 جويلية 2022.

ع. ع

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