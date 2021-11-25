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الجزائر

أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالاجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2022

الشروق أونلاين
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أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالاجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2022

صادق أعضاء مجلسة الأمة، الخميس، بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وجرت مراسيم التصويت خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل وبحضور الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إلى جانب عدد من الوزراء.

وقدر على الأعضاء المصوتين بـ “نعم” 109 صوت، وبـ “لا” 0 صوت والممتنعين 0 صوت.

هذا وقد صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية، الأسبوع الفارط بالأغلبية.

مجلس الأمة يناقش الاثنين مشروع قانون المالية 2022

واستأنف مجلس الأمة أشغاله الاثنين 21 نوفمبر، في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022.

وأوضح بيان لمجلس الأمة، الأحد، أنه سيتم خلال هذه الجلسة، تقديم مشروع قانون المالية من قبل ممثل الحكومة، كما سيتم تقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عن مشروع القانون، ليتم بعدها الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة.

يذكر أن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، كان قد قام الخميس الماضي، بتقديم عرض حول مشروع قانون المالية، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.

ويتضمن نص مشروع القانون تدابير تشريعية جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الإصلاحات الجبائية.

كما تجدر الإشارة، فإن أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا الأربعاء الماضي على المشروع مع إدراج عدة تعديلات.

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