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أعضاء مجلس الأمة يصادقون على قانون المالية لسنة 2024

الشروق أونلاين
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أعضاء مجلس الأمة يصادقون على قانون المالية لسنة 2024

صادق أعضاء مجلس الأمة، الخميس،  في جلسة عامة على مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وصوت 137 عضوا بـ “نعم” على نص القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل وبحضور وزير المالية لعزيز فايد.

وعرض فايد، الخميس الفارط، نص قانون المالية لسنة 2024 أمام لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة، وأبرز التدابير التشريعية التي يتضمنها والتي تهدف أساسا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

ويأتي النص هذه المرة خاليا من الضرائب، في حين يتضمن مخصصات مالية هامة لزيادة الأجور التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا مشاريع السكن الجديدة، حيث تلامس مخصصات النفقات 110 مليار دولار.

وستستفيد ولايات الجنوب العشرة الجديدة تحديدا من اعتمادات دفع بمبلغ قدره 172,8 مليار دج, فيما تقدر رخصة الالتزام الاجمالية المخصصة لها بـ 228,1 مليار دج، حسب الأرقام التي قدمها فايد.

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