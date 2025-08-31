أعلنت حماس رسميا عن استشهاده.. من هو محمد السنوار؟

أكدت حركة حماس، السبت، استشهاد قائدها العسكري في غزة محمد السنوار بعد أشهر قليلة من إعلان الاحتلال الصهيوني عن مقتله في هجوم استهدف خان يونس.

ولم تقدم حماس تفاصيل عن استشهاد محمد السنوار، لكنها نشرت صورته مع صور قادة آخرين في الحركة، من بينهم رئيسا المكتب السياسي للحركة الراحلين إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، في مقطع فيديو تزيد مدته عن 3 دقائق، ووصفتهم بـ”القادة الشهداء الأطهار”.

وتضمن مقطع الفيديو، لقطات مصورة لم تُعرض من قبل لقادتها السابقين، مهندسي هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذين اغتالهم الاحتلال الصهيوني خلال الأشهر الماضية.

كما نشرت “حماس” أيضاً لقطات لم تُعرض من قبل لمحمد الضيف، قائد الجناح العسكري للحركة الذي اغتيل في جويلية من العام الماضي.

وشن الجيش الاحتلال في ماي الماضي هجوماً على خان يونس في جنوب القطاع، وقال إنه استهدف محمد السنوار، الشقيق الأصغر ليحيى السنوار زعيم الحركة الذي اغتاله الكيان خلال الحرب الجارية أيضاً.

وبعد نحو شهر، أعلن جيش الاحتلال، التعرُّف على جثة محمد السنوار “رسمياً وبشكل مؤكد”.

ومحمد السنوار هو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، قائد حماس، وبعد اغتيال محمد الضيف، تم تعيين محمد السنوار في منصب رئيس الجناح العسكري للحركة.

وتمت ترقيته إلى المراتب العليا في “حماس” بعد اغتيال شقيقه يحيى السنوار، وفق تقارير صحافية، لم تؤكدها أو تنفها الحركة الفلسطينية.