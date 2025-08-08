أعلنها بوقاحة.. سموتريتش: سنمحو فلسطين لاحقا  

أعلن وزير المالية االصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن حكومة الكيان تعمل بشكل منهجي على “محو الدولة الفلسطينية”.

ونقلت وسائل إعلام دولية تصريحات سموترتيش في مقابلة مع قناة إخبارية عبرية قوله: إنه “يعمل على العودة إلى التجمعات السكانية التي تم إخلاؤها في شمال السامرة (الضفة الغربية) والحدائق والأباريق”.

وأضاف: “آمل أن يحدث هذا في الأسابيع المقبلة حول تصحيح خطيئة فك الارتباط، وآمل أن ننجح أيضا في استكمال تصحيح الخطيئة في شمال السامرة”.

وتابع: “ما يشرفنا القيام به هو ببساطة محو الدولة الفلسطينية، لاحقا، رسميا، ولكن أولا وقبل كل شيء، نحن ببساطة نخرج هذه الفكرة من جدول الأعمال كجزء من دروس 7 أكتوبر، ونرسخ الحقائق على الأرض”.

وكان سموتريتش قد جدد أمس الخميس من موقع مستوطنة “ترسلة” المخلاة دعوته لتطبيق السيادة الكاملة على الضفة الغربية ونشر، صورة شخصية له أمام جدار كتب عليه “الموت للعرب” بخط كبير وواضح.

وللتذكير فقد أعلن الاحتلال الصهيوني في ماي الماضي إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، سامحا بذلك بعودة المستوطنين إلى مستوطنات صانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس التي كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.

وكانت حكومة الاحتلال صادقت فجر اليوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة نتنياهو لاحتلال غزة.