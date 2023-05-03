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رياضة

أعمال شغب وتخريب ممتلكات على هامش مباراة في دوري الهواة المغربي

عمر سلامي
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أعمال شغب وتخريب ممتلكات على هامش مباراة في دوري الهواة المغربي
أرشيف
ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء المغربية

أوقفت الشرطة المغربية، 170 مشجعا لفريق النادي المكناسي لكرة القدم، بعد أعمال شغب وتخريب للممتلكات في الدار البيضاء.

وأفادت تقارير إعلامية أن أعمال العنف حدثت بمناسبة مباراة النادي المكناسي أمام مضيفه الاتحاد الرياضي بملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء، في قسم الهواة، والتي كان يفترض أن تقام بدون جمهور.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن حوالى 2500 من أنصار النادي المكناسي تعمدوا الالتحاق بالملعب، قبل أن يعمد عدد كبير منهم إلى إحداث أعمال الشغب والعنف ورشق عناصر القوات العمومية وممتلكات المواطنين بالحجارة.

وخلفت هذه الأحداث التي جرت بمحيط الملعب، إصابة خمسة من قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة وخسائر مادية لحقت بالعديد من السيارات.

وتأتي هذه الأحداث بعد أيام فقط على حادث وفاة مشجعة لنادي الرجاء البيضاوي بمحيط ملعب محمد الخامس، بعد تزاحم للجماهير، قبل مباراة الرجاء مع الأهلي المصري في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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