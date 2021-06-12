أعمال عنف تعيق الانتخابات في مناطق بالبويرة

مواجهات بين الأمن ومحتجين وتخريب مراكز اقتراع

شهدت نهار السبت، بعض مراكز ومكاتب التصويت المتواجدة في بعض بلديات البويرة كحيزر ومشدالة والأسنام، عملية تخريب لصناديق وتمزيق لأوراق الانتخاب، مع منع المنتخبين من التصويت، بسبب الأحداث التي شهدتها تلك المراكز، والتي تطورت فيما بعد إلى مناوشات متفرقة بين شباب ومصالح الأمن، فيما جرت العملية الانتخابية في أجواء عادية في باقي الولاية.

وكانت الأحداث التخريبية قد بدأت ليلة السبت عبر بعض المراكز المعينة للعملية الانتخابية للتشريعيات، حيث اعتدى بعض الشباب عليها، وقاموا بتكسير الصناديق ورمي أوراق الانتخاب في الطريق على غرار ما حدث ببلدية تاغزوت، ليكون نفس المشهد صباحا وبعد انطلاق العملية الإنتخابية عبر عدة بلديات بالجهة الشرقية للولاية على غرار حيزر، مشدالة، الأسنام، أحنيف، آث منصور، أين أقدم شباب على تكسير صناديق الإقتراع ورميها رفقة الأوراق بالشارع، معبرين عن رفضهم للعملية الانتخابية بشعارات وهتافات، الأمر الذي منع إجراء الانتخاب بتلك المراكز التي أغلق بعضها، مع تعذر قيام المسجلين بالانتخاب، لتتطور الأحداث فيما بعد إلى مناوشات متفرقة بين هؤلاء الشباب وأعوان الأمن. وكانت المواجهات الأكثر حدة، في كل من الأسنام وحيزر.

أما في باقي جهات الولاية، فقد جرت العملية الانتخابية، في أجواء من الهدوء ولم تسجل أية أحداث تذكر رغم الإقبال المتواضع من الناخبين في الفترة الصباحية، أين لم تتعد نسبة المشاركة منتصف النهار 10%، لاسيما مع الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة بالولاية، مع تسجيل حضور الملاحظين التابعين للقوائم المتنافسة عبر بعض المراكز لاسيما في سور الغزلان وعين بسام والأخضرية لمتابعة العملية.