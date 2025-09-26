أعوان الحماية يشرفون على عمليتي ولادة ناجحتين بسكيكدة وخنشلة

الأولى وضعت مولودها داخل سيارة إسعاف والثانية بالمنزل

تمكنت إسعافات كل من الوحدة الثانوية للحماية المدنية بششار، جنوب ولاية خنشلة، والوحدة الثانوية بالحدائق بولاية سكيكدة، من الإشراف على توليد امرأتين في الثلاثين من العمر، فاجأهما المخاض، الأولى داخل المنزل وضعت مولودا ذكرا، والثانية داخل سيارة الإسعاف، وضعت أنثى حيث كللت العمليتين بالنجاح، قبل تحويلهما إلى مستشفى الولادة، في صحة جيدة.

وكشفت مديرية الحماية المدنية، لولاية خنشلة، أن عناصرها بالوحدة الثانوية، لمدينة ششار، جنوب الولاية، قد تمكنوا صباح الخميس من مساعدة امرأة حامل، على وضع مولودها داخل منزلها العائلي بوسط المدينة، بعد تلبية نداء من أهل الحامل، وتمت عملية الولادة بنجاح، وكللت بمولود من جنس ذكر بهي الطلعة، وفي حالة جيدة هو ووالدته، أين ثم تحويلهما إلى مستشفى سعدي معمر ببلدية ششار،

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لوحدة الحدائق بسكيكدة، صباح الخميس، في حدود الساعة التاسعة وثلاثة عشرة دقيقة، لإنقاذ امرأة حامل في حالة ولادة فجائية ووضعية خطيرة، ببلدية بوشطاطة محمود، بولاية سكيكدة، حيث استقبلت ذات المصالح نداء على الرقم الأخضر متضمنا استغاثة امرأة حامل، وفي أثناء وصولهم تبين أن المرأة في وضعية لا يمكنها التأخير، أين أشرف ذات الأعوان على عملية توليدها داخل سيارة الإسعاف والقيام بالإجراءات اللازمة وتحويل المولود والأم إلى مستشفى سكيكدة، وقد رزقت العائلة بمولود من جنس أنثى، وبحسب ذات المصادر، فإن الحالة الصحية للأم جيدة، عكس مولودتها التي تم وضعها في الإنعاش القلبي الرئوي، بحكم أنها كانت فاقدة للوظائف الحيوية وهي الآن في صحة جيدة، ليتم بعدها نقلهما إلى مستشفى سكيكدة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للإشارة فإن العملية تعتبر الأولى من نوعها خلال السنة الجارية 2025.