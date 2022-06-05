أعوان الدرك والشرطة لتأمين “البيام”

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا شاملا، تضمن جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية، لضمان السير الحسن لامتحان شهادة التعليم المتوسط الذي ينطلق الاثنين ويمتد على مدار ثلاثة أيام، إذ سيرتكز أساسا على وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات المراقبة بغية تسهيل حركة المرور وضمان سيولتها، خاصة عبر المحاور والطرق المؤدية إلى مراكز الإجراء.

وأوضح بيان صحفي صادر عن مصلحة الاتصال، تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه قد تم تسخير فرق حماية الأحداث، للقيام بمهمة مرافقة بناتنا وأبنائنا الممتحنين من خلال تواجدهم بمحيط ومداخل مراكز الإجراء من أجل التوعية، التحسيس وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم.

ومن جهتها، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني، خطة أمنية على مستوى إقليمها، لمرافقة وضمان السير الحسن لهذا الامتحان، حيث تم وضع تشكيل شرطي يسهر على تأمين مراكز الإجراء، مع تعزيز التواجد الميداني لقوات الشرطة وضمان مواكبة وتأمين عمليات نقل وتوزيع مواضيع الامتحان وكذا إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع.

وأعلنت خلية الاتصال، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، عن تكفل فرق ميدانية بضمان الانسيابية المرورية عبر الطرق المؤدية إلى مراكز الإجراء، فيما وجهت دعوة لأصحاب المركبات للامتناع عن الوقوف والتوقف العشوائي أمامها وتفادي عرقلة المرور.