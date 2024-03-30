أعوان الرقابة.. صمام أمان الصحة العمومية

تكثيف الخرجات وإتلاف العديد من السلع

كثّف، منذ بداية شهر رمضان، أعوان قمع الغش والممارسات التجارية التابعة لمديرية التجارة لولاية بجاية خرجاتهم الميدانية، وذلك بهدف تطهير السوق من مختلف المواد والسلع التي من شأنها أن تضر بصحة المواطن، وبالتالي، وضع حد لكل الممارسات الخارجة عن نطاق القانون، وهي المهمة التي كشفت عن العديد من التلاعبات التي تضر بالصحة العمومية.

وفي الموضوع، فقد أسفرت خرجة يوم الخميس، لأعوان قمع الغش والممارسات التجارية عن حجز وإتلاف 17 كلغ من السمك المملح، مجهول المصدر ومنعدم الوسم و20 كلغ من جبن “الشيدر”، مجهول المصدر ومنعدم الوسم بالإضافة إلى 10 كلغ من المكسرات “كاجو” منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك وكذا 180 كلغ من معجون التمر منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك، إلى جانب 72 كلغ من السميد منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك و6 قارورات ذات سعة واحد لتر من الكريمة الطازجة للطبخ منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

كما قام أعوان الرقابة، في ذات اليوم، بحجز وإتلاف 494 لتر من الصابون السائل و170 لتر من غسول منظف الأرضية و236 لتر من ماء جافيل، مجهولة المصدر ومعبئة في دلاء وبراميل بلاستيكية معادة للاستعمال على مستوى بلدية بجاية، فيما كللت الخرجة التي قام بها أعوان الرقابة رفقة مكتب النظافة لبلدية تازمالت والمصالح الأمنية وكذا الطبيب البيطري بحجز وإتلاف أكثر من 45 كلغ من مختلف اللحوم، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، كما أسفرت خرجة أخرى لأعوان الرقابة بحجز وإتلاف 440 لتر من مختلف المشروبات مجهولة المصدر وعديمة الوسم، بالإضافة إلى 370 من زهور التزيين.

وقام أعوان الرقابة للمفتشية الإقليمية للتجارة لدائرة سيدي عيش رفقة مصالح الدرك الوطني لأوزلاقن بخرجة ميدانية على مستوى الحاجز الأمني بالطريق الوطني رقم 26 بوتاقوت، أين تم حجز وإتلاف كمية من مواد المخابز والحلويات لعدم احترام إلزامية الوسم، في حين أتلف أعوان الرقابة، في إطار العمل الرقابي المبرمج خلال شهر رمضان، 110 كلغ من مختلف الأجبان على مستوى عاصمة الولاية بالإضافة إلى 156 كلغ من السمك المملح، مجهولة المصدر ومنعدمة الوسم، إلى جانب 56 علبة شكولاطة مجهولة المصدر و300 علبة من ملونات غذائية منتهية، فيما تم خلال عملية أخرى إتلاف 137 كلغ من مختلف المواد المستعملة في صناعة الحلويات التقليدية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، أما ببلدية إغرام، فقد قام أعوان الرقابة بحجز وإتلاف كمية من المواد الغذائية ومواد التجميل منتهية الصلاحية مع استدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية كما تم ببلدية سيدي عياد إتلاف كمية معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كما كثّف أعوان الرقابة حضورهم بالطرقات على مستوى الحواجز الأمنية بمشاركة أعوان الدرك والشرطة وذلك قصد التأكّد من نزاهة الممارسات التجارية لاسيما ما تعلق بفوترة السلع واحترام شروط نقلها، وتدعو في هذا الصدد، مديرية التجارة لولاية بجاية جميع المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء اقتناء مثل هذه المنتجات والتي قد تضر بصحة المستهلك مع التبليغ عن أي ممارسة مخالفة للقانون.