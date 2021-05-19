أعيش منذ سنتين من دون وظيفة ولا مورد.. والأوبرا ترفض دفع مستحقاتي

الكوليغرافي "سليمان حابس" يوجه رسالة حادة إلى بن دودة

“أتصور أنك مشغولة لتقرئي رسالتي لكن هناك من يفعل هذا من أجلك”

وجه الفنان الكوليغرافي سليمان حابس رسالة إلى وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تختصر وضعية الفنان في الجزائر، حيث جاء في الرسالة التي نشرها سليمان حابس على صفحته الرسمية على الفايسبوك “أتواجد منذ عامين من دون موارد ومن دون وظيفة، لدي عقد مدته ستة أشهر مع أوبرا بوعلام بالسايح بقي منه شهر واحد وإدارة الأوبرا ترفض الوفاء به ولا تريد دفع مستحقاتي”.

وكشف سليمان حابس في رسالته لمليكة بن دودة أنه قدم مشروعا في الرقص المعاصر ورفض لسنتين على التوالي (2019-2020) وحسب السيد نبيلة رزايق مشروعي رفض من قبل اللجنة، نعم أنا لست معروفا للكتيبة، بدأت للتو، مسرحيات مثل نوبة في الأندلس ورحلة حب مع ديوان الثقافة والإعلام وغبرة الفهامة فالصو نون والشداية مع مسرح سيدي بلعباس،

لا ألومك إذا لم تكوني قد شاهدت على أسوار المدينة ثورة بلحرش وأمل لحبال مع مسرح سكيكدة.

إذا كنت قد شاهدت عرض المسرح الوطني بنات لير الهايشة هذا هو بيتي وراجعين قاع ابن كنت أنا الكوليغراف، لن أذكر مسرحياتي، هذا يستغرق وقتا طويلا ويأخذ حيزا كبيرا”، وختم سليمان حابس رسالته للوزيرة قائلا “لا تعرفيني سيدتي الوزيرة لهذا لا ألومك أتصوّرأنك مشغولة كثيرا ولن تقرئين لكن أكيد أن الآخرين سيفعلون هذا من أجلك وسيقومون بحذفها مثل ملفاتي”.

أتصوّر أنك مشغولة كثيرا لتقرئي رسالتي لكن الآخرين سيفعلون من أجلك وسيقومون بحذفها مثل ملفاتي”.

للإشارة يعتبر سليمان حابس من أهم مصممي الكوليغرافيا في الأعمال المسرحية، رافق أهم الإنتاجات والعروض الوطنية سواء كانت مع المسرح الوطني أو المسارح الجهوية.