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اقتصاد
وزارة الانتقال الطاقوي تستقبل وفدا عن المجموعة "Tay group"

أعين الأتراك على مشاريع الطاقة الشمسية بالجزائر

إيمان كيموش
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أعين الأتراك على مشاريع الطاقة الشمسية بالجزائر
أرشيف

استقبل الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بوزيان مهماه، رفقة إطارات من ديوان الوزير، أمس الأول بمقر الوزارة، وفدا عن المجموعة التركية “Tay group” برئاسة إبراهيم اردان، مدير التسويق الطاقوي للمجمّع.

ووفقا لما نشرته وزارة الانتقال الطاقوي عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، جدد في هذا اللقاء ممثلو المجموعة “Tay group” اهتمامهم البالغ ببرنامج عمل وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ورغبتهم القيام باستثمارات كبرى في تكنولوجيات الطاقة الشمسية، طاقة الرياح والهيدروجين، ضمن منظور ومشاريع هذا القطاع، كما عرضوا النظرة المستقبلية للمجموعة في مجال الطاقة المتجدد، والمتمثلة أساسا في استهداف “صافي صفر كربون” واستدامة عالية في جميع أنشطتها، وشروعها في استثمارات هامة في هذا القطاع بتركيا، شمال إفريقيا وأوروبا.
من جهة أخرى، أوضح مسؤولو وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة النظرة الواعدة للجزائر في هذا المجال وكذا الفرص القائمة، وتلك المتاحة ضمن الديناميكية الجديدة السانحة إثر صدور القـانـون رقــم 22-18 المتعلق بالاستثمار الصادر مؤخرا، والذي ينص على أنظمة تحفيزية “نظام القطاعات” موجهة للاستثمارات في مجال نشاطات الطاقات المتجددة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إماطة السلطات الجزائرية اللثام عن قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن تحفيزات بالجملة للمستثمرين في كل القطاعات وإزالة عراقيل الماضي.

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