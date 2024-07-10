أغذية ومشروبات تحميك من حرارة الصيف

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تقل شهية الكثيرين للطعام، كما يشعرون بالتعب بعد تناول الوجبات.

لذلك يعد الغذاءالطازج الذي يحتوي نسبة عالية من الماء، قليل الدهون،غني بالفيتامينات والأملاح الضرورية لوظائف الأجهزة والأعضاء الخيار الأمثل. حسب syriatv.

جسم الإنسان مبرمج

يقول المستشار الغذائي محمد عمر أبو راشد أن جسم الإنسان مبرمج لامتصاص فوائد الخضار والفواكه والأطعمة في مواسمها، لذلك فإن تناول أنواع الأطعمة، التي بُرمج جسم الإنسان للحصول عليها خلال فصل الصيف، يساعد على التغذية المطلوبة ويمنع حدوث خلل في المناعة.

دور السبانخ في تبريد الجسم

تقوم بتبريد الجسم، وتحافظ على مرونة وقوة العضلات،فهي تحتوي على مادتي اللوتين والزياكسانثين، اللتين تحافظان على الأوعية الدموية، وتمنعان جفاف وتضرر العروق وظهور الدوالي، بسبب حرارة الطقس المرتفعة، وكذا حماية العينين من الجفاف، و دعمها للجهاز المناعي .

الخيار وما يحويه من ماء عضوي

تتكون الثمرة الواحدة من الخيار، من 95 % من الماء، الذي يساعد في ترطيب البشرة، ويحفز هرمون الأنسولين، وبالتالي يفيد مرضى السكري ويمنع التكثف.

فاكهة لارتخاء العضلات وصفائح الدم

تناول الخس خلال فصل الصيف يساعد على إرتخاء العضلات والأعصاب، وهو غني بالكالسيوم والحديد والنحاس وفيتامينات أ وب وب6 ويحمي الجلد

الفاصولياء الخضراء

تقوم بتقوية صفائح الدم كريات الدم البيضاء والمناعة وترفع مستويات الحديد. وفقا لموقع skynewsarabia..com.

فواكه تحارب الإجهاد في فصل الصيف

-البطيخ.

-الأناناس.

-المانجو.

-الخوخ.

-البرقوق.

-الكمثرى.

بالإضافة إلى تناول الفلفل الحلو والقرنبيط والطماطم والكوسة،يساعد على تحسين صحة القلب، لآحتوائها على مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات، ودورها في خفض الكوليسترول في الدم.

الذرة المشوية

أحد الأطعمة الصحية لاحتوائها على الألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات، مثل فيتامين أ وب وفيتامين هـ، ما يسهم في تحسين صحة العين والوقاية من مرض التنكس البقعي الذي يؤدي إلى العمى خلال سن الشيخوخة.

المشروم

غني بالعناصر الغذائية التي تحافظ على إيقاع القلب وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

الفطر

من الأطعمة المثالية لتناولها في الصيف لأنها تحسن وظيفة الأعصاب.

القهوة المثلجة

تناول 6 أكواب من القهوة الغنية بالكافيين يوميًا، يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد غير الميلانيني لذلك يوصي خبراء التغذية بتناولها للترطيب . وفقا لموقع الكونسلتو.

بديل المشروبات السكرية

1.لبن المخيض

يساعد في ترطيب الجسم وتخليصه من التعب كونه

غني بالماء والكهارل (Electrolytes)، والتي تنعكس إيجابًا على صحتك حيث :

.يرطب الجسم ويعيد توازن الأملاح فيه.

.يهدئ المعدة بعد تناول طعام حار ولاذع.

.يساعد في عملية الهضم كما

.يقلل من التعرق والتعب وتشنج العضلات والغثيان وحتى الصداع .

.يعزز صحة البشرة لديك.

2. ماء جوز الهند

إلى جانب طعمه اللذيذ يساعدك في استعادة نشاطك وترطيب جسمك وإعادة توازن المعادن والأملاح، كما أنه يساهم في فقدان الوزن الزائد.

وهو مفيد صباحًا لتعزيز صحة الرئتين والعينين والكلى والدورة الدموية. حسب موقع webteb.com.

أطعمة لاتطلبها من المطاعم صيفا

1-الأطعمة المالحة

يتسبب الكثير من الصوديوم في إصابة الكلى بالجفاف، مما يدفع الجسم الى سحب الماء من الخلايا.

2-الأطعمة الهندية

يوصي خبراء التغذية بتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل في فصل الصيف، لاحتوائها على مادة الكابسيسين، الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم، ما يسبب التعرق المفرط والدمامل على الجلد والجفاف والمرض

3-الأطعمة المقلية

كونها غنية بالكربوهيدرات والدهون المشبعة غير الصحية،حيث تؤدي إلى الجفاف وتأثيرات عكسية، سلبية على الهضم

4-اللحوم الحمراء

يتطلب هضم البروتين الموجود في اللحوم الكثير من الطاقة، لذا يوصي خبراء التغذية بتقليل تناول اللحوم الحمراء في الصيف.

5-المخللات

تحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم، الذي قد يؤدي إلى احتباس الماء والتورم والانتفاخ، كما يسبب عسر الهضم و حدوث التهابات وتقرحات للجسم والمعدة.

6-المانجو

تعمل المانجو كمدر للبول لذا يجب عدم الإفراط في تناولها عندما يكون الطقس حارًا.حسب ما أورده موقع الكونسلتو.