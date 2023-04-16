أغلبية المتفوقين في المدرسة الجزائرية من حفظة القرآن

رئيس المجلس الأعلى للغة العربية يكشف نتائج دراسات:

قال رئيس المجلس الأعلى للغة العربية البروفيسور صالح بلعيد، الأحد، أن أغلبية التلاميذ المكرمين من طرف رئيس الجمهورية الحاصلين على معدلات عالية في شهادة البكالوريا هم من حفظة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن كل الأبحاث والدراسات التي أجريت على مرتادي الكتّاب ومدارس حفظ القرآن كشفت عن تفوق التلاميذ في مختلف مهارات اتقان اللغة العربية وقواعدها، وأن ما نسبته 65 بالمائة من الحاصلين على معدلات ممتازة في شهادة البكالوريا هم من حفظة كتاب الله، داعيا الهيئات الوصية إلى ضرورة الاهتمام بالكتّاب للإسهام في تطوير وتجديد المنظومة التربوية.

وأوضح بلعيد في محاضرة خلال الملتقى الوطني الأول الموسوم بـ “دور حفظ القرآن في التحصيل والتفوق الدراسيين بالمدرسة الجزائرية”، أن نتائج الدراسات التي أجريت على عينة من الأطفال في مرحلة الطفولة في حفظ القرآن وتلاوته سنتي 2012 و2014 ببعض ولايات الوطن، بينت أن 65 من المائة من الناجحين في البكالوريا بامتياز هم من التلاميذ الذين يلتحقون بالكتاب لتحفيظ القرآن، وأن كل التلاميذ الذين يرتادون الكتّاب يتحكمون في اللغة العربية أحسن من أندادهم، وبخاصة في مخارج الحروف والصرف والنحو وقضايا اللغة العربية وخطاب المنبر، كما كشفت الدراسات حسبه- أن نسبة الذكاء في الحفظ عالية عند المتمدرسين في الكتاب أحسن من نظرائهم الذين لا يرتادون الكتّاب، وأن أكثر المرتادين للكتّاب من أسر متوسطة الحال، ونسبة معتبرة من أبناء المعلمين وبتشجيع من أوليائهم.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للغة العربية وزارتي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف، إلى ايلاء الأهمية للكتّاب وإعطاء القيمة العلمية والتحفيظية للقرآن الكريم، على اعتبار أن تحفيظه يساعد في تمليك مسارات اللغة، كما دعا كل الفاعلين إلى العمل على سد فقر التعلم الذي يمثل خطرا حقيقيا دق له تقرير صدر عن البنك العالمي سنة 2020 ناقوس الخطر، حيث جاءت الجزائر من الدول التي تعاني من هذا المشكل، وأشار التقرير الذي تضمن الحديث عن مسار الحد من فقر اللغة العربية في شمال إفريقيا إلى وجود تدهور كبير في استعمال اللغة العربية، وهو نفس المشكل الذي تحدثت عنه جامعة الدول العربية، حسب ما جاء في محاضرة بلعيد.