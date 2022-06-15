-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
وزارة الفلاحة تضاعف إجراءات الوقاية وتكشف

أغلب الحرائق سجلت على حواف الطرقات والمحاصيل

بلقاسم حوام
  • 18
  • 0
أغلب الحرائق سجلت على حواف الطرقات والمحاصيل
ح.م

أدت الحرائق الأخيرة التي شهدتها ولاية سكيكدة إلى مضاعفة وزارة الفلاحة لإجراءات الوقاية ورفع حالة التأهب القصوى، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية على غرار الحماية المدنية والجماعات المحلية وحراس الغابات والتعاونيات الفلاحية ومصالح الأمن.

وأكدت مصادر مسؤولة من الوزارة للشروق أن التحقيقات الأولية التي طالت الحرائق التي شهدتها مؤخرا العديد من الولايات، أثبتت أن أغلبها سجل على حواف الطرقات وبالقرب من المحاصيل الفلاحية في مقدمتها الحبوب، وهذا ما يثبت حسبها المسؤولية البشرية لهذه الحرائق جراء الإهمال والتسيب في رمي المخلفات البشرية التي تتسبب في اندلاع النيران.

وشرعت وزارة الفلاحة في حملة واسعة لتوعية المواطنين القاطنين في المناطق الغابية والفلاحية، بضرورة التخلص من الأعشاب الجافة التي من شأنها أن تساعد على انتشار النيران، خاصة بعد الأمطار الأخيرة التي ساهمت في ارتفاع الغطاء النباتي الذي بات جافا بفعل ارتفاع الحرارة وهو سريع الاشتعال.

وبخصوص الحرائق الأخيرة التي طالت ولاية سكيكدة، أكدت مصادرنا أنها بدأت في مناطق سالكة للعبور، وقريبة من الطرقات، ما يجعل العامل البشري حسبها السبب الأول في اندلاعها، ورغم الإجراءات الوقائية التي قامت بها الوزارة على غرار فتح مسالك غابية وتجميد استخراج الفحم من الغابات ومنع جلسات الشواء وتكثيف دوريات حراس الغابات والمراكز المتقدمة لإرسال الإنذار للتحكم في انتشار النيران، والرتل المتنقل وبناء صهاريج مائية كبيرة ووضع شاحنات للتدخل السريع، تؤكد مصادرنا أن وزارة الفلاحة تعول على إشراك المواطنين والجمعيات المهتمة بحماية الثروة الغابية لتعزيز عمليات التوعية والتحسيس تفاديا للسيناريو الذي عاشته الجزائر السنة الماضية.

وبالنسبة للإمكانات المتوفرة لمواجهة الحرائق، أكدت مصادرنا أنها وضعت عددا كبيرا من شاحنات الإطفاء والمروحيات ووحدات التدخل السريع بالتنسيق مع الحماية المدنية، في انتظار جلب الطائرات المتخصصة في إخماد الحرائق قريبا بالتنسيق مع الوزارة الأولى .

مقالات ذات صلة
لعمامرة يشارك في الاجتماع الـ19 لوزراء الخارجية الأفارقة ونظرائهم من دول الشمال

لعمامرة يشارك في الاجتماع الـ19 لوزراء الخارجية الأفارقة ونظرائهم من دول الشمال

التعليم العالي: شروط جديدة للالتحاق بـ “الماستر” بداية من الموسم المقبل

التعليم العالي: شروط جديدة للالتحاق بـ “الماستر” بداية من الموسم المقبل

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 14 جوان 2022

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 14 جوان 2022

10 سنوات حبسا نافذا لمدير مجمع النهار وطحكوت

10 سنوات حبسا نافذا لمدير مجمع النهار وطحكوت

ترسيم يوم وطني جديد في الجزائر

ترسيم يوم وطني جديد في الجزائر

موجة حرّ تفرض حالة طوارئ في المستشفيات.. وحظر للتجول بولايات الشرق

موجة حرّ تفرض حالة طوارئ في المستشفيات.. وحظر للتجول بولايات الشرق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد