أغلى كمامة في العالم بيعت في الرياض وهذا سعرها

شهد معرض المجوهرات الفريدة بالرياض بالسعودية، بيع أغلى كمامة في العالم مرصعة بالألماس بـمبلغ 1.5 مليون دولار .

وعرضت إحدى الشركات العالمية كمامة للبيع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مرصعة بـ3608 ألماسات ذات اللون الأبيض والأسود، وقطع من الذهب، ليست للزينة.

وتؤدي الكمامة غرضها الصحي، وتساعد على الوقاية من الإصابة بكورونا. وبحسب الشركة المصنعة، فالكمامة متوافقة مع الشروط الصحية ومعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ويمكن أن يثبت عليها مرشح هواء من طراز إن-99.

ووفق مجلة فوربس، استغرقت صناعة الكمامة 9 أشهر، بمشاركة مصمم واحد و25 صائغاً. كما يملكها رجل أعمال صيني مقيم في الولايات المتحدة هو من طلب إنتاجها، لتصبح بذلك الأغلى على الإطلاق في العالم.

إلى ذلك قال مصمم الكمامة إن “المال قد لا يشتري كل شيء. لكن إذا كان بإمكانه شراء كمامة باهظة الثمن للوقاية من ⁧‫كوفيد-19‬⁩، ويريد هذا الرجل أن يرتديها ويتجول بها ليجذب الاهتمام، فله ذلك ويجب أن يكون سعيداً”.