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رياضة

أغلى لاعب ونادٍ في البطولة الوطنية

علي بهلولي
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أغلى لاعب ونادٍ في البطولة الوطنية
ح.م
لاعبو فريق شباب بلوزداد في حصّة تدريبية.

يتصدّر متوسط ميدان فريق وفاق سطيف أحمد كندوسي لائحة أغلى لاعبي بطولة القسم الوطني الأوّل، عند بداية الموسم الحالي.

وتبلغ القيمة المالية للاعب كندوسي في سوق الانتقالات رقم 1.3 مليون أورو، عِلما أن ابن بلدية غريس (ولاية معسكر) – البالغ من العمر 23 سنة (الصورة المُدرجة أدناه) – يرتبط مع نادي وفاق سطيف بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

ويتموقع في المركز الثاني اللاعب ياسين تيتراوي متوسط ميدان نادي البارادو، بِمبلغ 1.1 مليون أورو.

ويرتبط ابن المسيلة – البالغ من العمر 19 سنة – مع نادي البارادو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

ويشغل الرّتبة الثالثة اللاعب حسام الدين مريزيق متوسط ميدان فريق شباب بلوزداد، بِمبلغ 900 ألف أورو.

ويرتبط ابن بلدية عين آرنات (ولاية سطيف) – البالغ من العمر 22 سنة – مع نادي شباب بلوزداد بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وعلى مستوى الأندية، يُصنّف فريق شباب بلوزداد في خانة أغلى أندية البطولة الوطنية، حيث تبلغ القيمة المالية للاعبيه رقم 14.38 مليون أورو، استنادا إلى أحدث إحصائيات الموقع الألماني “ترانسفر ماركت”. ويشغل الرّتبة الثانية فريق اتحاد العاصمة بِمبلغ 10.30 ملايين أورو، ويتموقع نادي شبيبة القبائل ثالثا بِرقم 9.21 ملايين أورو. بينما يتذيّل فريق مولودية البيض اللائحة في المركز الـ 16، بِمبلغ 1.45 مليون أورو.

إجمالا، تُقدّر القيمة المالية لِكلّ لاعبي بطولة القسم الوطني الأوّل، بِمبلغ 100.34 مليون أورو.

بقيت الإشارة إلى أن هذه التصنيفات تشمل أيضا اللاعبين الأجانب الذين يرتدون أزياء أندية البطولة الوطنية.

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