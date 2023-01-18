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رياضة

أغنى رجل في بريطانيا يدخل سباق شراء مانشستر يونايتد

عمر سلامي
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أغنى رجل في بريطانيا يدخل سباق شراء مانشستر يونايتد
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شعار نادي مانشستر يونايتد

قال متحدث باسم شركة “إنيوس”، المملوكة للملياردير جيم راتكليف إنها دخلت رسميا السباق لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف المتحدث باسم الشركة: “يمكنني تأكيد دخولنا رسميا السباق”، دون أن يكشف عن أي تفاصيل.

وفي وقت سابق، أوضح راتكليف، الذي أدرجته مجلة “فوربس” كأغنى رجل في بريطانيا، نواياه في وقت مبكر، حول شراء ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتعين على “إنيوس” التفكير فيما تريد فعله مع نادي نيس، الذي تمتلكه حاليًا، حيث تنص قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الأندية التابعة لنفس المالك، لا يمكنها المشاركة في المسابقة الأوروبية نفسها.

وقالت عائلة غليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد، في نوفمبر الماضي، إنها تدرس عدة خيارات بالنسبة لبطل إنجلترا 20 مرة بما في ذلك ضخ استثمارات جديدة أو بيع محتمل للنادي.

ويضغط مشجعو يونايتد منذ وقت طويل لتغيير ملكية النادي وكانت عائلة غليزر هدفا لانتقادات شديدة حيث كان آخر لقب حققه الفريق في 2017.

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