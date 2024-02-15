أغنية تدعو لقتل بيلا حديد ودوا ليبا تحقق ملايين المشاهدات وتثير الجدل!

أثارت أغنية إسرائيلية تدعو لقتل عارضة الأزياء الفلسطينية بيلا حديد، والمغنية الأمريكية دوا ليبا، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت على نطاق واسع وحققت ملايين المشاهدات في ظرف قياسي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد حققت أغنية الراب الإسرائيلية “حربو دربو” التي دعت لسحق قطاع غزة، وقتل قادة حماس، بالإضافة إلى بيلا حديد ودوا ليبا، الصدارة في قائمة الأغاني الأكثر شعبية في أوساط المحتلين.

وأثارت الأغنية، المحرضة على المزيد من القتل والتنكيل بأبشع الطرق، جدلا واسعا، وانقسمت الآراء بشأنها بين من مؤيد لمحتواها الإجرامي ومعارض يراها مسيئة لإسرائيل أكثر.

في ذات السياق ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الحديث عن الأغنية في متجر تسجيلات في تل أبيب، قوبل بازدراء كبير، إذ قال ليام يوسف، الشاب البالغ من العمر 22 عاماً، وهو أحد هواة جمع الأسطوانات: “أنا أكره تلك الأغنية تماماً.. كنت آمل أن تختفي..لكنني كنت أعلم رغم ذلك أنها ستضرب وتحقق نجاحاً.. هذا محرج”.

وأضاف: “لقد فقدت أصدقائي في 7 أكتوبر لكن تلك الأغنية فظيعة”.

بدوره، اشتكى شاب آخر من أن رد الفعل العنيف في الخارج ضد أغنية “حربو داربو” أدى إلى تعرضه لتهديدات بالقتل، حيث قال: “لقد جعلونا مجموعة من الفاشيين اليهود الذين يريدون قتل العرب.. هذه الأغنية ترفع الروح المعنوية للقتل وتشجع على الجرائم”.

ويشار إلى أن الأغنية التي قام بأدائها الثنائي Ness Ve Stilla، (واسمهما الحقيقي نيسيا ليفي ودور سوروكر)، كانت حققت مشاهدات عالية وصلت إلى حوالي 5 ملايين مشاهدة على قناة “يوتيوب” في أسبوعين.

وعنوان الأغنية “حربو دربو” ويعني “بالسيوف والضربات” بالعبرية، وهي دعوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لسحق قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة “timesofisrael” حينها.

وتنادي الأغنية لوحدات الجيش الأكثر شهرة، جولاني، جفعاتي، وغيرها، إلى الهجوم على قطاع غزة، وكتابة أسماء القتلى الإسرائيليين في عملية 7 أكتوبر على القنابل المستخدمة لقصف القطاع.

كما دعت الأغنية إلى قتل كل من بيلا حديد، والمغنية الأميركية دوا ليبا ومايا خليفة لدعمهم الفلسطينيين بعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة.

وفي شهر أكتوبر خرجت بيلا حديد عن صمتها إزاء الحرب المندلعة في فلسطين، كاشفةً أنها تلقت تهديدات بالقتل لكنها قررت التحدث “لأن الوضع لم يعد يُحتمل” في القطاع.

وقالت نجمة الموضة الأمريكية من أصل فلسطيني: “سامحوني على صمتي. لم أجد بعد الكلمات المثالية لأتحدث عمّا حدث في الأسبوعين الماضيين المعقّدين والمروعين للغاية، أسبوعان أعادا توجيه تركيز انتباه العالم نحو وضع كان يودي بحياة الأبرياء ويؤثر على العائلات لعقود من الزمن. لديّ الكثير لأقوله، لكن لن أطيل الكلام”.

وأضافت بيلا في منشور عبر “إنستغرام” حصد أكثر من 3.5 مليون إعجاب: “تلقيت المئات من التهديدات بالقتل يومياً، وتمّ تسريب رقم هاتفي، وشعرت عائلتي بأنّها في خطر. لكن لن أسمح بأن يتمّ إسكاتي بعد الآن. الخوف ليس خياراً. إنّ شعب فلسطين وأطفالها، بخاصة في غزة، لا يستطيعون تحمّل صمتنا. نحن لسنا شجعاناً، بل هم الشجعان”.

وأكّدت أنها “تتشارك الحزن مع جميع الأمهات اللواتي فقدن أطفالهن والأطفال الذين يبكون وحدهم، وجميع الآباء والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأصدقاء المفقودين الذين لن يسيروا على هذه الأرض مرة أخرى بسبب القصف الجوي”.

وأشارت بيلا إلى رفضها أعمال العنف ضد جميع المدنيين: “إن إيذاء النساء والأطفال والترهيب لا ولن يفيد حركة فلسطين الحرة” مضيفة: “إنني أشعر بالحزن على العائلات الإسرائيلية التي عانت من آلام وتداعيات السابع من تشرين الأول (أكتوبر)”، داعيةً إلى “الدفاع عن الإنسانية والرحمة التي تحض عليها جميع الأديان”.

وطلبت “المساعدة في الأزمة الإنسانية الحالية في غزة حيث يفتقر أهلها إلى المياه النظيفة والقدرة على تشغيل المستشفيات والمسعفين لرعاية الجرحى، شارحة: “للحروب قوانين، يجب احترامها بغض النظر عن أي شيء”.

ودعت إلى مواصلة الضغط على القادة من أجل ضمان ألاّ يصبح المدنيون الفلسطينيون الأبرياء ضحايا حرب منسيين”، قائلة: “أنا أقف مع الإنسانية، وأعلم أنّ السلام والأمان ملك لنا”.